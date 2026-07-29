Hawái es uno de los destinos más fascinantes de Estados Unidos por sus playas paradisíacas, paisajes volcánicos, tradiciones ancestrales y aventuras al aire libre. Este archipiélago, conformado por 18 islas, ofrece desde espectaculares rutas de senderismo hasta experiencias culturales únicas que permiten conocer de cerca la herencia hawaiana.

Si estás planeando una visita, estas son 10 experiencias imperdibles que, según la información turística de Visit The USA, merecen un lugar en cualquier itinerario.

1. Conocer Waikīkī, la playa más famosa de Hawái

Ubicada en Honolulu, Waikīkī es una de las playas más icónicas del mundo. Sus aguas son ideales para practicar surf, relajarse bajo el sol o disfrutar de la amplia oferta gastronómica y comercial que rodea la zona.

2. Visitar el Palacio ʻIolani

Una experiencia imprescindible para quienes desean conocer la historia de Hawái es recorrer el Palacio ʻIolani, la única residencia real oficial que ha existido en Estados Unidos. Este sitio fue hogar de los últimos monarcas hawaianos y es una ventana al pasado del archipiélago.

3. Explorar el Parque Nacional de los Volcanes

En la Isla Grande se encuentra el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, donde los visitantes pueden contemplar la fuerza de la naturaleza a través de volcanes activos como Kīlauea y Mauna Loa, considerados entre los más activos del planeta.

4. Recorrer la legendaria carretera de Hana

La famosa Hana Highway, en Maui, es una de las rutas escénicas más impresionantes del estado. El trayecto atraviesa cascadas, jardines tropicales y paisajes espectaculares que convierten el recorrido en una atracción por sí misma.

5. Descubrir la cultura hawaiana en un lūʻau

De acuerdo con Visit The USA, una de las mejores formas de adentrarse en las tradiciones locales es asistir a un lūʻau, una celebración típica donde se combinan música, gastronomía y danzas tradicionales como el hula.

6. Admirar la arena negra de Punaluʻu

La playa Punaluʻu destaca por su peculiar arena negra, resultado de siglos de actividad volcánica. Este fenómeno natural la convierte en una de las playas más singulares y fotografiadas de Hawái.

7. Hacer senderismo en Waimea Canyon

Conocido por muchos como el "Gran Cañón del Pacífico", el Parque Estatal Waimea Canyon, en Kauaʻi, ofrece rutas para caminar entre coloridas formaciones geológicas y miradores con vistas espectaculares.

8. Nadar en las piscinas naturales de ʻOheʻo

Dentro del Parque Nacional Haleakalā se encuentran las famosas piscinas de ʻOheʻo, alimentadas por cascadas naturales. Este escenario es ideal para quienes buscan combinar naturaleza y aventura durante sus vacaciones.

9. Visitar Diamond Head y Pearl Harbor

Honolulu reúne algunos de los sitios más emblemáticos de Hawái. Entre ellos destacan Diamond Head, un antiguo cráter volcánico considerado sagrado, y Pearl Harbor, uno de los lugares históricos más importantes de Estados Unidos.

10. Disfrutar la gastronomía local

La experiencia hawaiana no estaría completa sin probar sus productos frescos. Visita plantaciones de café y cacao, además de explorar restaurantes que aprovechan ingredientes locales para crear propuestas culinarias únicas.