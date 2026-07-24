Viajar a destinos exclusivos, remotos o conocidos por sus experiencias de lujo es un sueño que no todos pueden pagar. Un reciente estudio de la firma especializada en seguros de viaje Squaremouth identificó cuáles son los destinos más costosos para visitar en 2026, tomando en cuenta factores como vuelos, hospedaje, alquiler de automóviles, alimentación y costo diario promedio del viaje.

Para elaborar el ranking, la compañía analizó datos de más de 100 mil ventas de seguros de viaje, encuestas a miles de viajeros y cifras obtenidas de plataformas de reservas. Con esa información creó un índice de gasto que permite comparar el costo total de viajar a distintos lugares del mundo.

Los 10 países y destinos más caros para visitar en 2026

1. Groenlandia

Groenlandia encabeza la lista como el destino más caro del estudio. Su ubicación remota, los elevados costos de transporte y el precio de servicios como hospedaje, alimentos y renta de vehículos influyen en que los viajeros gasten en promedio $1,171 dólares por día. Además, el vuelo promedio supera los $1,300 dólares.

2. Islas Vírgenes Británicas

Este territorio caribeño ocupa el segundo lugar gracias a sus altos costos de alojamiento. Según el estudio, una noche de hotel entre semana puede superar los $1,100 dólares, convirtiéndolo en una de las escapadas de playa más costosas del mundo.

3. Polinesia Francesa

Famosa por destinos como Bora Bora y Tahití, la Polinesia Francesa se posiciona en tercer lugar. Los costos de hospedaje son de los más elevados del ranking, con tarifas promedio superiores a los $1,300 dólares por noche.

4. Antártida

Aunque no es un país, la Antártida aparece entre los destinos más caros debido a los elevados costos de las expediciones polares. El estudio señala que el gasto diario promedio supera los $1,500 dólares y que los vuelos para llegar a los puntos de partida de estas travesías también se encuentran entre los más costosos.

5. Maldivas

Las famosas islas del océano Índico siguen siendo uno de los destinos de lujo por excelencia. El costo promedio por día rebasa los $1,000 dólares y los hoteles registran tarifas cercanas a los $1,250 dólares por noche.

6. Suiza

Suiza es el único país europeo que aparece dentro de los primeros lugares del ranking con $602 pesos por día, pero hoteles y vuelos costosos. Los elevados costos de restaurantes, servicios turísticos y hospedaje impulsan su posición entre los destinos más caros del planeta. El estudio destaca que también figura entre los países con los alimentos y bebidas más costosos.

7. Zimbabue

Este país africano destaca principalmente por los altos costos de transporte aéreo y de los viajes enfocados en safaris y naturaleza. El precio promedio de los vuelos ronda los $1,839 dólares, uno de los más elevados del análisis.

8. Islas Turcas y Caicos

Las Islas Turcas y Caicos se consolidan como uno de los destinos de playa más exclusivos. El informe muestra que los hoteles tienen un costo promedio superior a los 1,400 dólares por noche, una de las tarifas más altas del ranking.

9. Botsuana

Botsuana comparte posición entre los destinos más costosos debido al gran interés turístico por los safaris de lujo. Squaremouth señala que este país registra algunos de los viajes más caros reportados por los viajeros que contrataron seguros de viaje. El promedio es de $1,526 dólares por noche.

10. Anguila

La isla caribeña de Anguila cierra el top 10. El estudio destaca especialmente sus costos de hospedaje, ya que registra la tarifa hotelera promedio más alta del ranking con alrededor de $1,684 dólares por noche.

¿Por qué estos destinos son tan costosos?

Squaremouth encontró dos patrones principales entre los lugares más caros para viajar. El primero está relacionado con las experiencias premium, como expediciones polares, safaris africanos y vacaciones en resorts de lujo. El segundo tiene que ver con la ubicación geográfica, ya que muchos de estos destinos son islas o lugares remotos donde el transporte, el abastecimiento y los servicios turísticos tienen costos más elevados.

Asimismo, el estudio revela que destinos enfocados en expediciones, playas exclusivas y observación de vida silvestre concentran algunos de los mayores gastos para los viajeros, lo que demuestra que las experiencias únicas suelen venir acompañadas de presupuestos significativamente más altos.