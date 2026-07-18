Universal Orlando Resort continúa ampliando su oferta de experiencias temáticas con Fast & Furious: Hollywood Drift, una espectacular montaña rusa que llegará a Universal Studios Florida en 2027.

Inspirada en la popular franquicia cinematográfica Rápidos y Furiosos, la nueva atracción promete llevar la adrenalina a otro nivel mediante tecnología de última generación y maniobras diseñadas para recrear la intensidad de las famosas carreras y acrobacias de la saga.

Recientemente, Universal Orlando compartió un adelanto de la atracción a través de sus redes sociales, donde reveló uno de sus elementos más impresionantes: una sección de ascenso que alcanzará los 51.8 metros de altura, equivalente a cerca de 17 pisos.

Desde ese punto, los visitantes tendrán una vista privilegiada de los alrededores de Universal CityWalk antes de lanzarse a gran velocidad en un recorrido lleno de giros, caídas e inversiones.

La principal novedad de Fast & Furious: Hollywood Drift será la sensación de derrape o drift en 360 grados. Según la compañía, los pasajeros podrán experimentar movimientos inspirados en las maniobras de los vehículos que protagonizan las películas, creando una experiencia inmersiva que busca trasladar la emoción de las calles y circuitos de la franquicia directamente a los rieles de una montaña rusa.

La nueva atracción sustituirá a Hollywood Rip Ride Rockit, una de las montañas rusas más reconocidas de Universal Studios Florida.

Además, el proyecto forma parte de una renovación más amplia de la zona, ya que la experiencia Fast & Furious – Supercharged también cerrará sus puertas para dar paso a una propuesta más moderna y alineada con las expectativas actuales de los fanáticos de la velocidad y la acción.

La apuesta por la marca Fast & Furious no se limitará a Florida. Universal también tiene previsto inaugurar una versión similar de Hollywood Drift en Universal Studios Hollywood en 2026, lo que refleja la importancia que la franquicia tiene dentro de la estrategia de expansión global de la compañía.

Con ello, Universal busca fortalecer su catálogo de atracciones basadas en propiedades cinematográficas de gran popularidad internacional.

La llegada de esta montaña rusa coincide con una etapa de crecimiento acelerado para Universal Orlando Resort. Tras la inauguración de Epic Universe en 2025, considerado uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la empresa, el complejo ha reforzado su posición como uno de los principales destinos turísticos y de entretenimiento del mundo.

Con Fast & Furious: Hollywood Drift, Universal espera ofrecer una experiencia que combine velocidad, tecnología y narrativa cinematográfica, permitiendo a los visitantes sentirse parte del universo de Rápidos y Furiosos como nunca antes.