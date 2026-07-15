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La gastronomía se ha convertido en una de las principales razones para elegir un destino turístico, y los restaurantes de hotel están ganando cada vez más protagonismo entre los viajeros. Así lo confirma OpenTable, que dio a conocer su lista de los 100 mejores restaurantes dentro de hoteles en Estados Unidos para 2026, una selección que reúne algunos de los establecimientos más exclusivos y reconocidos del país.
De acuerdo con datos compartidos por la plataforma, el 61% de los estadounidenses ha elegido un destino por su oferta gastronómica, mientras que el 60% de quienes planean viajar durante este verano ha reservado un hotel específicamente por su restaurante.
Además, las reservas en restaurantes de hotel realizadas por viajeros crecieron un 13% respecto al año anterior, reflejando cómo la experiencia culinaria se ha convertido en un factor determinante al momento de planear vacaciones.
"Los restaurantes ya no son solamente una parada dentro del itinerario; se han convertido en el centro de la experiencia de viaje", señaló Matt Davis, director de Hoteles para Norteamérica en OpenTable.
Las tendencias que están transformando los viajes gastronómicos
Según el estudio de OpenTable, los restaurantes de hotel viven una etapa de auge impulsada por nuevas preferencias de los consumidores:
El 92% de las personas ha comido en un restaurante de hotel sin estar hospedado en él.
El 88% de los integrantes de la Generación Z reserva restaurantes antes de llegar a su destino.
Las reservas para una sola persona realizadas por viajeros aumentaron 30%.
Más de la mitad de los encuestados planea utilizar herramientas de inteligencia artificial para encontrar y reservar restaurantes.
El 71% busca desconectarse de las pantallas durante sus viajes para privilegiar las experiencias presenciales.
Los mejores restaurantes de hotel por estado
Arizona
Different Pointe of View (Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort) – Phoenix
Le Âme Parisian Steakhouse at The Global Ambassador (The Global Ambassador) – Phoenix
Théa Mediterranean Rooftop at The Global Ambassador (The Global Ambassador) – Phoenix
California
Gemma at Waldorf Astoria Beverly Hills – Los Ángeles
SingleThread Restaurant & Inn – Healdsburg
Sky Room (Fairmont Breakers Long Beach) – Long Beach
Splashes at Surf & Sand Resort – Laguna Beach
The Girl & The Fig (Hotel Sonoma) – Sonoma
The Pony Room (Rancho Valencia Resort) – Rancho Santa Fe
Colorado
Alteno (Hotel Clayton & Members Club) – Denver
Quality Italian (Halcyon, Cherry Creek) – Denver
The Grand Atrium at The Brown Palace – Denver
Wildflower (Gravity Haus Denver) – Denver
Slope Room (Gravity Haus Vail) – Vail
Swiss Chalet (Hotel Sonnenalp Vail) – Vail
Connecticut
Michael Jordan's Steak House (Mohegan Sun) – Uncasville
Florida
Akira Back — The Ray Hotel Delray Beach, Curio by Hilton (Delray Beach)
Bull & Bear Steakhouse — Waldorf Astoria Orlando (Orlando)
Capa — Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort (Lake Buena Vista)
Ceiba — Evermore Orlando Resort (Orlando)
Elliott Aster — The Vinoy Resort & Golf Club, Autograph Collection (St. Petersburg)
Evelyn's — Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale (Fort Lauderdale)
Gianni's at the Former Versace Mansion — Villa Casa Casuarina (Miami Beach)
Knife & Spoon — The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes (Orlando)
Lilac — The Tampa EDITION (Tampa)
Nami — Lake Nona Wave Hotel (Orlando)
Ocean Prime — Inn on Fifth (Naples)
Old Hickory Steakhouse — Gaylord Palms Resort (Kissimmee)
Ravello — Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort (Lake Buena Vista)
Salt — The Ritz-Carlton, Amelia Island (Amelia Island)
Sear + Sea — JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort & Spa (Orlando)
Sushi by Bou — PGA National Resort (Palm Beach Gardens)
Takato — Conrad Fort Lauderdale Beach (Fort Lauderdale)
The London Club — Hotel Bellasera (Naples)
Hawái
Alan Wong's — Kahala Resort (Honolulu)
Arancino at The Kahala — The Kahala Resort (Honolulu)
CanoeHouse — Mauna Lani Resort (Kamuela)
Ferraro's Restaurant & Bar — Four Seasons Resort Maui at Wailea (Wailea)
Michel's at the Colony Surf — Colony Surf (Honolulu)
Mina's Fish House — Four Seasons Resort O'ahu at Ko Olina (Kapolei)
Nobu Grand Wailea Maui — Grand Wailea Resort Maui (Wailea)
NOE Italian — Four Seasons Resort O'ahu at Ko Olina (Kapolei)
The Signature Prime Steak & Seafood — Ala Moana Hotel by Mantra (Honolulu)
Tidepools — Grand Hyatt Kauai (Poipu)
Ulu — Four Seasons Resort Hualalai (Kailua-Kona)
Wolfgang Puck's Spago — Four Seasons Resort Maui at Wailea (Wailea)
Idaho
Chandlers Steakhouse (Hotel 43) – Boise
Illinois
Cabra (The Hoxton Chicago)
Cindy's Rooftop (Chicago Athletic Association)
Gibsons Bar & Steakhouse (DoubleTree by Hilton Chicago O'Hare Airport)
Shanghai Terrace (The Peninsula Chicago)
Kentucky
Repeal Oak Fired Steakhouse (Hotel Distil, Autograph Collection) – Louisville
Luisiana
Compère Lapin (Old No. 77 Hotel & Chandlery) – Nueva Orleans
Jack Rose (Hotel Pontchartrain) – Nueva Orleans
Massachusetts
Contessa (The Newbury Boston)
Mooo Beacon Hill (XV Beacon)
Maryland
Ammoora (Ritz-Carlton Residences Baltimore)
Bygone (Four Seasons Baltimore)
Maine
Earth at Hidden Pond – Kennebunkport
White Barn Inn – Kennebunk
Carolina del Norte
Blue Ridge (Omni Grove Park Inn)
Herons (The Umstead Hotel and Spa)
Luminosa (Flat Iron Hotel)
The Dining Room en Biltmore Estate
The Restaurant en Gideon Ridge
Nueva Jersey
Il Mulino New York (Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City)
Nevada
Las Vegas volvió a dominar la lista con una gran concentración de restaurantes de hotel:
Anthony's Prime Steak & Seafood — M Resort Spa Casino (Henderson)
Beauty & Essex — The Cosmopolitan of Las Vegas, Autograph Collection (Las Vegas)
CATCH – ARIA — ARIA Resort & Casino (Las Vegas)
Cheri Rooftop — Paris Las Vegas (Las Vegas)
Eiffel Tower Restaurant — Paris Las Vegas (Las Vegas)
Gallagher's Steakhouse — New York-New York Hotel & Casino (Las Vegas)
Hank's Fine Steaks & Martinis — Green Valley Ranch Resort Spa & Casino (Henderson)
Javier's — ARIA Resort & Casino (Las Vegas)
Lago at Bellagio — Bellagio Hotel & Casino (Las Vegas)
Oscar's Steakhouse — Plaza Hotel & Casino (Las Vegas)
Wolf by Vanderpump — Caesars Republic Lake Tahoe (Stateline)
Zuma Las Vegas — The Cosmopolitan of Las Vegas, Autograph Collection (Las Vegas)
Nueva York
Cecconi's Dumbo — Soho House New York (Brooklyn)
Majorelle at The Lowell — The Lowell Hotel (Nueva York)
Nubeluz — The Ritz-Carlton New York, NoMad (Nueva York)
TAO Downtown — The Maritime Hotel (Nueva York)
The Palm Court — The Plaza Hotel (Nueva York)
Zou Zou's — Pendry Manhattan West (Nueva York)
Pensilvania
Jean-Georges Philadelphia (Four Seasons Philadelphia)
SkyHigh (Four Seasons Philadelphia)
Vernick Fish (Four Seasons Philadelphia)
Puerto Rico
Levant by Chef Michael White (La Concha Resort) – San Juan
Carolina del Sur
Post House (Post House Inn)
River House at Montage Palmetto Bluff
Texas
Texas también destacó como uno de los estados con más representaciones dentro del ranking:
97 West Kitchen & Bar — Hotel Drover, Autograph Collection (Fort Worth)
Dean's Italian Steakhouse — JW Marriott Austin (Austin)
Kappo Kappo — Austin Proper Hotel (Austin)
Lutie's — Commodore Perry Estate, Auberge Resorts Collection (Austin)
Mastro's Steakhouse — The Post Oak Hotel (Houston)
Signature — Signia by Hilton San Antonio La Cantera Resort & Spa (San Antonio)
Sister — Casa Duro (Dallas)
Stillwell's — Hôtel Swexan (Dallas)
Trick Rider — Omni PGA Frisco Resort (Frisco).
Washington, D.C.
Bourbon Steak — Four Seasons Hotel Washington, D.C. (Washington, D.C.)
Los hoteles ya no compiten únicamente por sus habitaciones o amenidades, sino también por ofrecer experiencias gastronómicas capaces de atraer tanto a viajeros como a residentes locales.
Desde restaurantes de lujo en Nueva York y Las Vegas hasta propuestas costeras en Florida y Hawái, la lista de OpenTable muestra cómo la cocina se ha convertido en un elemento clave para quienes eligen su próximo destino de vacaciones. Muchos de estos establecimientos, de hecho, se han transformado en atracciones por sí mismos, capaces de justificar una visita incluso para quienes no se hospedan en el hotel.
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