¿Pijamas, tops, playeras con mensajes polémicos o incluso viajar descalzo? Aunque muchas personas creen que pueden vestir como quieran al abordar un vuelo, la realidad es que las aerolíneas sí tienen la facultad de negar el abordaje o incluso bajar a un pasajero por su forma de vestir en determinadas circunstancias.

La buena noticia es que no existe un código de vestimenta federal en Estados Unidos que obligue a los viajeros a usar cierto tipo de ropa. Sin embargo, las reglas de las aerolíneas y las normas de seguridad aérea pueden jugar un papel importante.

¿La TSA tiene un código de vestimenta?

La Administración de Seguridad en el Transporte no establece un código de vestimenta para los pasajeros. Su función principal es la seguridad en los aeropuertos y la detección de objetos prohibidos durante los filtros de inspección.

Sin embargo, la ropa puede influir en los controles de seguridad. Prendas voluminosas, múltiples capas, artículos metálicos o accesorios que dificulten la inspección pueden provocar revisiones adicionales, aunque esto no significa que la persona vaya a ser expulsada del vuelo.

Entonces, ¿quién decide si una persona puede abordar? La respuesta está en las propias aerolíneas.

Las compañías aéreas incluyen reglas de comportamiento y presentación personal dentro de sus contratos de transporte, conocidos como Contract of Carriage. Estos documentos establecen situaciones en las que la empresa puede negar el embarque o retirar a un pasajero del avión.

Por ejemplo, American Airlines señala que los pasajeros deben "vestir apropiadamente" y que no se permiten pies descalzos ni ropa considerada ofensiva.

United Airlines también establece que puede rechazar el transporte de pasajeros que estén descalzos, mal vestidos o porten ropa considerada obscena, ofensiva o inapropiada.

Delta Air Lines indica que puede negarse a transportar a una persona cuando su atuendo, conducta, higiene u olor generen un riesgo irrazonable de ofensa o molestias para otros pasajeros.

La ropa que más problemas puede generar

Aunque las reglas pueden variar entre aerolíneas, existen algunos tipos de vestimenta que históricamente han provocado conflictos:

1. Ropa con mensajes ofensivos o lenguaje vulgar

Playeras con insultos, palabras obscenas, imágenes explícitas o contenido considerado ofensivo pueden ser motivo para que la tripulación solicite al pasajero cubrirse, cambiarse o abandonar la aeronave.

2. Atuendos extremadamente reveladores

Algunas aerolíneas han enfrentado controversias por casos relacionados con prendas consideradas excesivamente reveladoras. Aunque no existe una regla universal, la interpretación suele quedar a criterio del personal de la compañía.

3. Viajar descalzo

Es una de las normas más consistentes entre varias aerolíneas estadounidenses. Presentarse sin zapatos puede ser motivo suficiente para negar el abordaje.

4. Ropa que genere conflictos de seguridad

Cualquier atuendo que dificulte la identificación del pasajero o interfiera con los procedimientos de seguridad puede derivar en inspecciones adicionales o problemas durante el viaje.

La FAA también puede intervenir

La Administración Federal de Aviación no regula directamente la forma de vestir de los viajeros, pero sí exige que los pasajeros sigan las instrucciones de la tripulación.

Si una persona se niega a obedecer las indicaciones de los sobrecargos o genera un comportamiento considerado disruptivo, puede enfrentar sanciones económicas, restricciones para viajar e incluso consecuencias legales.

La FAA mantiene una política de tolerancia cero contra los pasajeros conflictivos y recuerda que interferir con las funciones de la tripulación constituye una violación de la ley federal.

¿Pueden bajarte del avión por usar pijama?

No existe una prohibición federal contra las pijamas. En la mayoría de los casos, abordar con ropa cómoda no representa ningún problema. Sin embargo, si la aerolínea considera que el atuendo es inapropiado o viola alguna de sus políticas internas, puede intervenir.

Lo que debes recordar antes de viajar

La TSA no tiene un código de vestimenta para pasajeros, pero las aerolíneas sí cuentan con reglas que les permiten negar el abordaje a personas que vistan ropa ofensiva, obscena, excesivamente reveladora o que viajen descalzas. Además, la FAA respalda a las tripulaciones cuando deben hacer cumplir las normas de seguridad a bordo.

Por ello, si vas a tomar un vuelo, la recomendación más segura es optar por ropa cómoda, respetuosa y acorde con las políticas de la aerolínea. Lo último que cualquier viajero quiere es descubrir en la puerta de embarque que un simple atuendo puede arruinar todo el viaje.