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Un testigo mostró este viernes restos de un avión al pie del rascacielos más alto de Pekín y periodistas de la AFP observaron una brecha en el edificio y un importante despliegue policial en la zona.

En un vídeo grabado por este testigo desde un edificio cercano se ven restos de un avión en el suelo y camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic, de 528 metros de altura.

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