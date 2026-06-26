Un testigo mostró este viernes restos de un avión al pie del rascacielos más alto de Pekín y periodistas de la AFP observaron una brecha en el edificio y un importante despliegue policial en la zona.

En un vídeo grabado por este testigo desde un edificio cercano se ven restos de un avión en el suelo y camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic, de 528 metros de altura.