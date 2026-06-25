Si todavía no has registrado tu línea telefónica, es importante que sepas que el Gobierno de México anunció que se extenderá la fecha para poder hacer el trámite, pero señaló que para cada usuario será diferente. ¿De qué dependerá? Del último dígito de tu número celular. Aquí te compartimos el calendario para que revises hasta cuándo tienes para registrarte y quiénes deben hacer el trámite antes del 15 de agosto .

El calendario del registro obligatorio de celulares ya está en marcha y cada usuario tiene un plazo distinto para realizar el trámite. Si aún no sabes cuándo te corresponde, basta con revisar el último dígito de tu número para conocer la fecha asignada.

¿Tu número termina en 3, 5 o 9? Ese simple detalle puede definir la fecha en la que debes realizar el registro, por lo que es fundamental que la conozcas para que evites la suspensión de tu línea.

¿Quiénes deben registrar su celular antes del 15 de agosto?

De acuerdo con las autoridades, los mexicanos que deben hacer el registro de su línea antes del 15 de agosto son aquellos cuyo último dígito de su número telefónico sea 0.

¿Cómo saber cuándo me toca registrar mi celular?

La fechas proporcionadas por el gobierno de México son las siguientes:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre.

¿Qué documentos necesito para registrar mi línea?

Generalmente se solicita:

-CURP

-Identificación oficial vigente.

-En algunos casos, una validación de identidad o "prueba de vida" cuando el trámite se realiza en línea.

¿Cómo registrar mi número de celular?

Consulta la fecha correspondiente al último dígito de la línea.

Ingresa al portal de tu operador de telefonía móvil. Captura los datos personales solicitados. Adjunta la identificación oficial vigente. Completa la validación de identidad, si aplica.

¿Necesito acudir a una sucursal para registrar mi celular?

No ya que los operadores permiten completar el procedimiento completamente en línea.