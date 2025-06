En 2025, Estados Unidos da la bienvenida a una nueva era de entretenimiento con la apertura de parques temáticos y lanzamientos que prometen redefinir la manera en la que viajamos, jugamos y soñamos.

Los destinos icónicos de diversión familiar evolucionan para integrar tecnología de última generación, historias de nuestros personajes favoritos y atracciones diseñadas para públicos de todas las edades. La oferta de parques temáticos en 2025 te invita a descubrir Estados Unidos desde una perspectiva única, innovadora y, sobre todo, divertida.

Estos son algunos de las novedades más esperadas de parques temáticos este año:

Universal Epic Universe:

Ubicado en el interior del Universal Orlando Resort, este nuevo parque abrió sus puertas el 22 de Mayo e integra 5 increíbles mundos diferentes entre los que podrás encontrar The Wizard World of Harry Potter, Super Nintendo World y How to train your dragon- Berk's Island. Además, también se abren 3 nuevos hoteles inspirados en la mitología griega y el universo para que puedas hospedarte y vivir la experiencia completa durante tu visita.

HersheyPark:

El parque de diversiones más grande de Pensilvania vuelve a recibir a sus visitantes a partir de mayo para que disfrutes de sus más de 70 atracciones que se dividen en 3 increíbles experiencias ya incluidas en tu entrada: el parque de diversiones con montañas rusas, el parque acuático y el ZooAmerica. Además, también hay opciones de hospedaje para tus vacaciones en The Official Resorts of Hersheyparks o si buscas algo más lujoso, The Villas at the Hotel Hershey es la mejor opción para ti y tu familia.

Six Flags:

Este icónico parque no podía quedarse atrás, pues este año en Six Flags, Illinois, abrirá la montaña rusa con mayor inclinación del mundo: “La Ira de Rakshasa” con una caída de 96 grados y cinco vueltas de cabeza que desafían la gravedad. En Jackson, Nueva Jersey, el Six Flags Great Adventure & Safari también estrena nueva montaña rusa: “The Flash, Vertical Velocity” que te impulsa a 96km/h de ida y vuelta, como en movimiento de boomerang.

Mattel Adventure Park:

Ubicado en Glendale, Arizona, este parque temático incluirá emocionantes atracciones inspiradas en Hot Wheels, incluyendo montañas rusas extremas como Hot Wheels Bone Shaker: The Ultimate Ride, así como experiencias inmersivas de Barbie con una casa de ensueño a tamaño real, juegos de realidad virtual y zonas temáticas de otros juguetes clásicos de Mattel.

Con nuevas atracciones, mundos por descubrir y emociones para todos los gustos, estos parques temáticos hacen de 2025 el año perfecto para planear una aventura inolvidable. Ya sea en familia, con amigos o en pareja, estos destinos invitan a redescubrir la magia del entretenimiento en Estados Unidos.

