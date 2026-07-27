Cuando el verano llega a Alberta, la provincia se transforma en uno de los destinos más atractivos de Canadá. Los días son largos, las temperaturas resultan ideales para realizar actividades al aire libre y la diversidad de experiencias permite combinar naturaleza, aventura, cultura, gastronomía y bienestar en un solo viaje. Desde las majestuosas Montañas Rocosas hasta las vibrantes calles de Edmonton, Alberta ofrece opciones para todo tipo de viajeros.

Explorar las espectaculares Montañas Rocosas

Uno de los grandes atractivos del verano en Alberta es la posibilidad de recorrer las Montañas Rocosas canadienses sin la nieve que domina el paisaje durante el invierno. Esta temporada permite disfrutar de senderismo, ciclismo de montaña, navegación en lagos alpinos y recorridos panorámicos entre algunos de los sitios más emblemáticos de Canadá.

Lugares como Lake Louise, Moraine Lake y Maligne Lake destacan por sus impresionantes aguas de color turquesa rodeadas de picos montañosos. Además, ofrecen actividades como paseos en kayak, caminatas y excursiones fotográficas que permiten admirar de cerca algunos de los paisajes más famosos del país.

Recorrer la Icefields Parkway

Una de las experiencias imperdibles es conducir por la Icefields Parkway, la carretera panorámica que conecta los parques nacionales de Banff y Jasper. Considerada una de las rutas escénicas más impresionantes del mundo, atraviesa glaciares, cascadas, lagos de montaña y numerosos miradores donde es posible detenerse para contemplar el paisaje.

Aprovechar el Canada Strong Pass

Una excelente noticia para quienes planean visitar Alberta en 2026 es el regreso del Canada Strong Pass. Hasta el 7 de septiembre de 2026, los viajeros podrán ingresar gratuitamente a los parques nacionales de Canadá, incluidos Banff National Park y Jasper National Park, sin necesidad de adquirir una entrada.

El beneficio está disponible tanto para residentes como para visitantes internacionales y también incluye el acceso a diversos sitios históricos nacionales. Sin embargo, algunos servicios complementarios, como estacionamiento, transporte, actividades guiadas y experiencias especiales, mantienen sus tarifas habituales.

Debido a que coincide con la temporada alta de verano, las autoridades recomiendan reservar alojamiento y transporte con anticipación, especialmente en destinos muy visitados como Banff, Lake Louise y Jasper.

Descubrir el renovado lujo de Jasper

El histórico Fairmont Jasper Park Lodge inicia una nueva etapa tras una renovación valorada en más de 100 millones de dólares canadienses. Ubicado dentro de Jasper National Park, este icónico resort apuesta por el concepto de "lujo en la naturaleza", integrando comodidad, diseño y experiencias inmersivas en un entorno de más de 700 acres de bosque.

Las mejoras incluyen habitaciones, suites y cabañas rediseñadas, nuevos espacios gastronómicos y una amplia oferta de actividades enfocadas en el bienestar. Entre ellas destacan experiencias de sauna, baños de inmersión en agua fría, observación de estrellas y programas familiares como el Camp JPL Adventure Club para niños.

Gracias a su ubicación, el complejo también brinda acceso privilegiado al lago Beauvert y a algunas de las mejores vistas de las Montañas Rocosas.

Relajarse en las nuevas experiencias de bienestar de Banff

La tendencia del turismo de bienestar continúa creciendo en Alberta. Un ejemplo es Everwild Banff Nordic Spa & Hotel, proyecto cuya apertura está prevista para el otoño de 2027.

Esta propiedad boutique ofrecerá una experiencia inspirada en las aguas minerales y la geología de Banff. Entre sus instalaciones destacarán piscinas de distintas temperaturas, saunas, baños de vapor, tratamientos con lodo, jardines al aire libre, salones de hielo y áreas de descanso con vistas a las montañas.

La propuesta busca combinar relajación, naturaleza y diseño arquitectónico para complementar la experiencia de quienes visitan las Rocosas canadienses.

Vivir la temporada de festivales

El verano es también sinónimo de festivales en Alberta. Durante esta época la provincia se llena de eventos culturales, gastronómicos y musicales que atraen a visitantes de todo el mundo.

Entre los más conocidos sobresalen el Calgary Stampede, considerado uno de los espectáculos al aire libre más importantes del planeta, y el Edmonton International Fringe Theatre Festival, reconocido como el festival de teatro alternativo más antiguo y grande de Norteamérica.

A estos se suman numerosas celebraciones locales que permiten descubrir la identidad cultural de Alberta a través de la música, las artes escénicas y la gastronomía regional.

Conocer Edmonton, la Ciudad de los Festivales

Durante el verano, Edmonton demuestra por qué es conocida como la "Festival City" de Canadá. Sus extensos días soleados se convierten en el escenario perfecto para disfrutar de conciertos, eventos culturales, mercados, actividades familiares y propuestas gastronómicas al aire libre.

La capital de Alberta ofrece además una creciente escena culinaria, barrios con gran personalidad, amplios parques urbanos y una agenda cultural que complementa perfectamente un viaje por las Montañas Rocosas. Travel Alberta también destaca la exploración urbana como una de las mejores formas de descubrir las ciudades de la provincia y conectar con la hospitalidad local.

Aventuras al aire libre para todos

Además de las montañas y los lagos, Alberta cuenta con extensos parques naturales, rutas para ciclismo, campos de golf, actividades de observación de fauna y espacios ideales para acampar bajo las estrellas. Travel Alberta resalta que la provincia ofrece innumerables opciones para disfrutar del aire libre, desde caminatas sencillas hasta aventuras en algunas de las regiones naturales más espectaculares del país.

Ya sea recorriendo carreteras panorámicas, navegando en lagos cristalinos, disfrutando de festivales internacionales o relajándose en entornos naturales únicos, Alberta reúne algunos de los mejores atractivos del verano canadiense.