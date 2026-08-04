La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el procedimiento que deberán seguir las y los aspirantes que participarán en el Examen de Control Presencial, etapa correspondiente al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

De acuerdo con la institución, las medidas fueron establecidas con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas y contemplan un calendario con fechas clave, consulta de resultados, asignación de citas y aplicación del examen en distintas sedes del país.

¿Cuándo se podrán consultar los puntajes mínimos para presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM?

La UNAM informó que a partir del miércoles 5 de agosto de 2026 estará disponible en el micrositio oficial del Concurso de Selección de Licenciatura el listado con los puntajes mínimos requeridos para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

Los aspirantes podrán revisar los resultados por:

Programa académico.

Entidad académica.

Modalidad.

¿Cómo obtener la cita para el Examen de Control Presencial?

Las y los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo podrán ingresar a partir del viernes 7 de agosto a "TU SITIO", utilizando su clave personal dentro del micrositio del Concurso de Selección.

En este apartado recibirán la información correspondiente a su cita, la cual incluirá:

Fecha y horario del examen.

Sede asignada.

Croquis de ubicación.

Documentación que deberán presentar.

Fechas y sedes del Examen de Control Presencial UNAM 2026

La aplicación del Examen de Control Presencial se realizará del 12 al 19 de agosto de 2026, en las siguientes sedes:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

12 y 13 de agosto. Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

13 de agosto. Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

15 y 16 de agosto. Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 👇. pic.twitter.com/oNexYtexxf — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Dónde resolver dudas sobre el proceso de ingreso a la UNAM?

La Universidad indicó que quienes tengan dudas o requieran aclaraciones sobre el procedimiento podrán consultar el portal oficial de atención a aspirantes habilitado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Con este procedimiento, la UNAM busca garantizar que el proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 se desarrolle de manera ordenada y segura para todas y todos los aspirantes.