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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el procedimiento que deberán seguir las y los aspirantes que participarán en el Examen de Control Presencial, etapa correspondiente al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.
De acuerdo con la institución, las medidas fueron establecidas con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas y contemplan un calendario con fechas clave, consulta de resultados, asignación de citas y aplicación del examen en distintas sedes del país.
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¿Cuándo se podrán consultar los puntajes mínimos para presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM?
La UNAM informó que a partir del miércoles 5 de agosto de 2026 estará disponible en el micrositio oficial del Concurso de Selección de Licenciatura el listado con los puntajes mínimos requeridos para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial.
Los aspirantes podrán revisar los resultados por:
- Programa académico.
- Entidad académica.
- Modalidad.
¿Cómo obtener la cita para el Examen de Control Presencial?
Las y los aspirantes que alcancen el puntaje mínimo podrán ingresar a partir del viernes 7 de agosto a "TU SITIO", utilizando su clave personal dentro del micrositio del Concurso de Selección.
En este apartado recibirán la información correspondiente a su cita, la cual incluirá:
- Fecha y horario del examen.
- Sede asignada.
- Croquis de ubicación.
- Documentación que deberán presentar.
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Fechas y sedes del Examen de Control Presencial UNAM 2026
La aplicación del Examen de Control Presencial se realizará del 12 al 19 de agosto de 2026, en las siguientes sedes:
- León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.
- Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.
- Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.
- Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.
¿Dónde resolver dudas sobre el proceso de ingreso a la UNAM?
La Universidad indicó que quienes tengan dudas o requieran aclaraciones sobre el procedimiento podrán consultar el portal oficial de atención a aspirantes habilitado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).
Con este procedimiento, la UNAM busca garantizar que el proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 se desarrolle de manera ordenada y segura para todas y todos los aspirantes.
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