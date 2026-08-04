El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso urgente para este 4 de agosto de 2026. Mientras una onda de calor sofoca a varios estados, el monzón mexicano, la onda tropical número 24 e inestabilidad atmosférica amenazan con provocar desastres en gran parte del territorio.

Pronóstico del clima en CDMX y Valle de México: ¿A qué hora llueve?

Si vives en la capital o el Estado de México, no guardes el paraguas. Para la Ciudad de México se pronostican chubascos de entre 5 y 25 milímetros (mm), mientras que en el Estado de México la situación es más severa con lluvias fuertes (25 a 50 mm) específicamente en la zona suroeste.

¡Cuidado con el viento! En ambas entidades se esperan rachas de 30 a 50 km/h. Además, aunque la capital mantendrá un clima templado, en el suroeste del Estado de México el termómetro podría subir hasta los 30 o 35 grados Celsius.

¿Dónde lloverá más hoy? Estados con alerta de inundaciones

El SMN advierte que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, aumentando el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Lluvias Muy Fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (norte), Jalisco (centro y norte), Michoacán (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).

Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (norte), Jalisco (centro y norte), Michoacán (centro y oeste) y Chiapas (norte y este). Lluvias Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (este), Coahuila (sureste), Aguascalientes, Nayarit (este), Colima (este), Guerrero (norte), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Tabasco (sur).

Baja California Sur (sur), Sinaloa (este), Coahuila (sureste), Aguascalientes, Nayarit (este), Colima (este), Guerrero (norte), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Tabasco (sur). Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Morelos.

Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Morelos. Lluvias Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor extremo: ¡Temperaturas superarán los 45°C!

A pesar de las lluvias, el calor no da tregua. La onda de calor golpeará con fuerza a Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Más de 45°C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). 40 a 45°C: Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (centro y noroeste).

Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (centro y noroeste). 35 a 40°C: BCS, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Hidalgo (norte), Morelos (sur), Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

BCS, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Hidalgo (norte), Morelos (sur), Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35°C: Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Vientos fuertes y oleaje elevado: Alerta en las costas

Se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Estos vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto al mar, se pronostica oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.