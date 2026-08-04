En medio de protestas de estudiantes contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -la mayor del país- de aplicar un examen presencial para revisar su polémico proceso de admisión virtual, que despertó dudas sobre el uso de inteligencia artificial para completar respuestas, la institución informó que el martes dará a conocer las fechas y sedes para la nueva prueba.

La controversia escaló en la últimas semanas después de que el examen de admisión completamente virtual arrojara puntajes altos de forma inusual y surgieran denuncias sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por algunos aspirantes.

En un comunicado emitido este lunes, la institución pública señaló que el rector, Leonardo Lomelí, "solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante".

La nueva evaluación alcanzará a unas 58.000 personas, cerca de un tercio de los 158.712 aspirantes que presentaron la prueba original, y se aplicará a los seleccionados de la prueba en línea, así como a rechazados que alcanzaron puntaje similar o mayor de los requeridos entre 2021 y 2025.

El texto apuntó que luego de una reunión con directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, Lomelí acordó que el inicio de clases a nivel licenciatura para primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026.

Para ello, para la aplicación presencial del examen de control se recomendó habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México.

Por su parte, el reinicio de clases para estudiantes que ya realizan estudios de licenciatura se acordó sea el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

Este lunes decenas de estudiantes se manifestaron contra la aplicación del nuevo examen presencial. Los inconformes se concentraron frente a la rectoría de la UNAM, desde donde avanzaron hacia la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

La protesta ocurre luego de que el 31 de julio la UNAM anunciara que un grupo de aspirantes con puntajes considerados atípicos deberá repetir el examen de admisión como parte de una revisión del proceso de selección, con el argumento de garantizar la certeza y equidad del concurso de ingreso.

El pasado sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes no consigan ingresar a la UNAM después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

La propia institución de educación superior había utilizado IA como apoyo para vigilar el examen, junto con supervisión humana, y canceló alrededor del 2 % de las pruebas por conductas contrarias a su normativa.

La UNAM presentó además una denuncia penal el 3 de julio contra personas y empresas que, según la institución, vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.