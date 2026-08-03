Javier ‘Chicharito’ Hernández habló por primera vez de su separación de la modelo e influencer Sarah Kohan, misma que estuvo envuelta en polémicas por presuntas infidelidades y por dudas sobre la paternidad del jugador.

En su reciente aparición en el podcast Learning to be Human, la estrella del balompié jalisciense detalló las razones que provocaron su separación en 2020 y posterior divorcio en 2021, a tan sólo un año de casados y de haber formado una familia con dos hijos, Noah y Nala.

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¿Hubo infidelidades? ¿Qué dijo Hernández? A continuación te contamos todos los detalles de su entrevista y revelaciones nunca antes hechas en torno a su matrimonio y las controversias en torno a él.

A casi cinco años de su ruptura, el futbolista aseguró que ambos fueron responsables de que la relación llegara a su fin. Durante la conversación con Eleni Fafutis, Chicharito confesó que tanto él como Sarah atravesaban un momento de fuerte desequilibrio emocional cuando decidieron separarse.

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“Creo que los dos no estábamos en nuestro centro, no estábamos balanceados. Yo estaba pasando por muchísimas cosas personales y creo que también ella. Nadie sabe cómo ser madre ni cómo ser padre (...)”, contó.

Agregó que la decisión de separarse fue tomada principalmente por sus hijos y el ejemplo que les darían al estar en un entorno feliz y tranquilo: “Creímos los dos que lo más importante era que cada uno nos fuéramos por nuestro caminito, por nuestra vida, para darle a nuestros hijos el mejor ejemplo de cómo poder ser feliz”.

Aunado a esto, Hernández hizo una autocrítica sobre el papel que desempeñó como esposo y padre durante su matrimonio. Según dijo, tenía una idea equivocada sobre lo que significaba construir una familia y admitió que la realidad fue muy distinta a la que imaginaba.

“Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina”, afirmó, dejando claro que se trata de su percepción personal sobre lo ocurrido y destacando que, en su caso, la responsabilidad del divorcio fue compartida.

Chicharito también descartó que la fama o la presión mediática hayan sido las principales causas de la ruptura con la modelo australiana. En cambio, explicó que el divorcio lo obligó a mirar hacia su interior y replantear sus prioridades. Convertirse en padre, dijo, fue el detonante para asumir una responsabilidad mucho mayor y comenzar un proceso de crecimiento personal que transformó su forma de entender las relaciones de pareja y la vida familiar.

“No nada más fue el divorcio en sí, ya soy padre y tengo una responsabilidad por lo menos hasta los 18 años, una responsabilidad de la cual moralmente no voy a huir. De cierta manera hizo que me hiciera más retrospectivo, más responsable. Encontré muchas respuestas y eso fue lo que me ayudó a ir reacomodando mi vida”, señaló.

El jugador no mencionó la polémica que vivieron hacia el final de su relación, en la que se aseguró que Sarah Kohan le fue infiel con Diego Dreyfus y que, de hecho, se afirmó que su hijo mayor fue fruto del presunto engaño.

En su momento, la modelo tuvo que poner fin a los rumores sobre la crisis en su matrimonio y el papel de Dreyfus en la historia. La celebridad de las redes sociales escribió en Instagram: “Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Por favor dejen de insinuar que lo he hecho. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia”.

Cabe recordar que en su momento, se especuló que Noah no era hijo de Javier, sino del coach de vida Diego Dreyfus; estos rumores tomaron intensidad por las comparaciones físicas entre ambas figuras y el niño.