La NASA confirmó que en agosto ocurrirá un histórico eclipse solar total, considerado uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año y uno de los más largos del siglo. ¿Cuándo? ¿Cuánto durará? ¿Se verá en México? Sigue leyendo para conocer todos los detalles de este evento.

Durante dicho eclipse, la Luna bloqueará completamente la luz del Sol en algunas regiones del planeta, permitiendo observar la corona solar durante aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, una duración muy superior al promedio de entre 2 y 4 minutos que suelen tener los eclipses solares totales.

¿Cuándo será el eclipse total de Sol?

El eclipse solar total o eclipse total de Sol será el penúltimo fenómeno astronómico de este tipo antes de finalizar el año, señalan los científicos de la NASA. Ocurrirá el próximo miércoles 12 de agosto de 2026.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, la franja de totalidad cruzará regiones de Europa, Groenlandia y parte del Atlántico Norte, mientras que diversas regiones de América podrán apreciarlo únicamente de forma parcial, dependiendo de la ubicación geográfica.

Los expertos de la agencia espacial señalan que el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desafortunadamente no será visible desde México en ninguna de sus fases.

Aún así, el evento atraerá a miles de científicos, fotógrafos y aficionados a la astronomía hacia los países donde sí podrá disfrutarse, tal como ocurrió con el histórico eclipse solar del 8 de abril de 2024, que sí fue visible en territorio mexicano casi en su totalidad.

Si eres parte de las regiones donde no se verá, en redes sociales y en la página de la NASA habrá transmisiones en vivo y de forma gratuita para que puedas apreciarlo.

La agencia estadounidense lo transmitirá en vivo a partir de las 11:15 am, hora central de México, del miércoles 12 de agosto de 2026 en el sitio web https://www.nasa.gov/live .

¿Qué es un eclipse solar total, según la NASA?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta. Durante esos minutos el cielo se oscurece como si fuera de noche y es posible observar la corona solar o aro de fuego, la capa más externa de la atmósfera del Sol, un espectáculo natural que solo puede verse durante este tipo de eclipses.

Los especialistas recuerdan que nunca debe observarse un eclipse solar directamente sin protección adecuada, ya que los rayos solares pueden provocar daños permanentes en la retina. Para disfrutar el fenómeno de forma segura es indispensable utilizar lentes certificados para eclipses solares, ya que los lentes de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

¡Toma nota! No habrá otro eclipse similar y de tal magnitud hasta el 2 de agosto de 2027 , predice la ciencia.

¿Cuándo habrá otro eclipse?

De manera inmediata, antes de que finalice agosto, el cielo será el lienzo para otro eclipse. Los especialistas señalan que habrá un eclipse lunar parcial entre el 27 y 28 de agosto de 2026 que sí será visto desde México.

El fenómeno iniciará el jueves 27 de agosto a las 7:23 pm , hora central de México, alcanzará su punto máximo a las 10:12 pm y finalizará alrededor de la 1 am del viernes 28.

Durante el evento astronómico, la Luna dará un aspecto de Luna de Sangre, con un color intenso.