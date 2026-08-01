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¿Eres usuario Telcel? Entonces, esta información te interesa: el registro de celulares continúa y sigue siendo un requisito obligatorio para utilizar tu línea telefónica; las autoridades señalaron que algunos mexicanos deben realizar el trámite digital antes del 15 de agosto, ya que de lo contrario, su servicio será suspendido y no podrán hacer llamadas ni enviar mensajes. ¡Entérate si te toca hacerlo!
En los últimos días, miles de usuarios Telcel han buscado información sobre el registro obligatorio de celulares antes del 15 de agosto, lo que ha generado dudas sobre quiénes deben realizar el trámite y qué pasará si no se cumple con este requisito.
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¿Qué usuarios de Telcel deben registrar su celular antes del 15 de agosto?
Los usuarios Telcel que deben registrar su celular antes del 15 de agosto con aquellos cuyo número celular termina en 0, por lo que te aconsejamos revisar y hacer el trámite lo antes posible para evitar contratiempos.
Es importante mencionar que el registro antes del 15 de agosto no aplica para todos los clientes Telcel; la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió un calendario con las fechas que le toca a cada mexicano dependiendo del último número de su celular.
¿Cómo registrar tu línea Telcel?
Los pasos son los siguientes:
-Ingresa al portal de registro de Telcel: registro.telcel.com/vinculatulinea/
-Presiona “Registrarme”
-Ingresa tu número
-Escribe el código que recibiste en tu celular
-Posteriormente, selecciona tu identificación, acepta el aviso y presiona “Continuar”
-Toma una foto de tu credencial por ambos lados (pon la cámara frente a tu rostro y haz los movimientos solicitados)
-Confirma tus datos y presiona “Continuar”.
¿Qué documentos podrían solicitar?
Podrían requerirse:
- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte vigente
- CURP
- Número telefónico activo.
¿Cómo saber si mi celular necesita registro?
Te sugerimos entrar al sitio web de tu compañía telefónica o al portal de consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con tu CURP para ver los números asociados a tu nombre.
¿Qué pasa si no haces el registro de tu número de celular?
Tu servicio será suspendido, por lo que únicamente podrás llamar a teléfonos de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911, así como al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo.
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