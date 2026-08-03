Rihanna volvió a captar la atención de millones de seguidores alrededor del mundo tras protagonizar una nueva campaña para Savage X Fenty, su exitosa línea de lencería.

La cantante y empresaria posó frente a la cámara para presentar la más reciente colección de la marca, luciendo un sofisticado conjunto de lencería negra con detalles de encaje blanco colocados en áreas estratégicas que resaltaron su figura.

La intérprete de Diamonds complementó el atuendo con ligueros y medias a juego, además de una selección de joyas de lujo que incluyó un collar de diamantes, anillos y brazaletes.

Fiel a su estilo, Rihanna apostó por una imagen elegante y sensual que no tardó en generar comentarios entre sus admiradores y seguidores en redes sociales.

Para la sesión fotográfica, la artista llevó su cabellera suelta con ondas naturales y un maquillaje que destacó sus facciones.

El look estuvo compuesto por una base impecable, rubor en tonos cálidos, delineado negro en los ojos y un labial marrón que aportó un acabado sofisticado. Las imágenes también dejaron al descubierto varios de los tatuajes que forman parte de la identidad visual de la estrella barbadense.

La respuesta del público fue inmediata. En menos de seis horas, las fotografías acumularon cerca de un millón de reacciones.

Los seguidores de Rihanna llenaron las publicaciones con elogios hacia su belleza, confianza y capacidad para reinventarse constantemente tanto en la música como en el mundo de la moda.

La atrevida campaña llega apenas unos días después de que la cantante volviera a convertirse en tema de conversación gracias a un divertido momento durante la final de la Copa del Mundo 2026.

Rihanna fue captada bailando la popular Macarena desde las gradas del MetLife Stadium de Nueva York mientras disfrutaba del encuentro junto a su pareja, A$AP Rocky. El gesto espontáneo se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios positivos por parte de los aficionados.

España se coronó campeona del torneo tras imponerse por 1-0 a Argentina, pero una de las escenas más comentadas fuera de la cancha fue precisamente la participación de Rihanna en la celebración improvisada.

Sin dejar a un lado su copa de champán, la cantante se unió al ambiente festivo durante una pausa del partido, demostrando una vez más su personalidad relajada y cercana.

Las imágenes del momento circularon ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios la calificaron como un auténtico "icono". Entre los comentarios más destacados se leía que la artista siempre se muestra auténtica, divertida y dispuesta a disfrutar cada experiencia sin preocuparse por aparentar perfección.

En el plano personal, Rihanna vive una etapa especialmente importante junto a A$AP Rocky. La pareja dio la bienvenida a su hija Rocki en septiembre de 2025 y también comparte la crianza de sus hijos RZA Athelston y Riot Rose.

Mientras tanto, la estrella continúa equilibrando su vida familiar con sus múltiples proyectos empresariales, que la han consolidado como una de las celebridades más influyentes y exitosas del mundo.

Aunque no ha lanzado un nuevo álbum de estudio desde Anti en 2016, la cantante ha mantenido una intensa actividad en diversas industrias. Sus marcas de moda, belleza y lencería continúan expandiéndose a nivel internacional, confirmando que su presencia en el mercado trasciende ampliamente el ámbito musical.

Recientemente, Rihanna también sorprendió a sus seguidores al regresar a los escenarios por primera vez en tres años durante una presentación junto a Jay-Z.

El esperado espectáculo sufrió retrasos debido a problemas de seguridad ocasionados por una multitud de personas que intentó acceder al recinto sin entradas, obligando a los organizadores a reforzar los controles antes de iniciar el evento.

A pesar de la espera, la presentación generó una gran expectativa entre los asistentes. Mientras algunos fanáticos celebraron la energía y la química artística entre Jay-Z y Rihanna, otros expresaron opiniones divididas sobre el espectáculo.

Lo que resulta indiscutible es que cada aparición pública de la cantante sigue generando conversación y confirmando el enorme impacto que mantiene en la cultura popular.