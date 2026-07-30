Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor y presentador de TV Arturo Carmona, incendió las redes sociales tras asegurar que "jamás" la verán trabajar. Esto durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

La declaración no tardó en generar cientos de reacciones por parte de los usuarios, quienes criticaron lo que dijo. Horas después, la influencer aclaró que se trataba de un comentario sarcástico.

Aquí te contamos qué ocurrió y a qué se dedica actualmente la hija de la conocida cantante de regional mexicano.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre trabajar?

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor cuestionó a Melenie Carmona sobre su situación laboral.

La influencer de 27 años respondió con una declaración bastante controversial y que rápidamente se volvió viral en distintas redes:

"Ya que andamos aquí hablando con total honestidad, les puedo decir que jamás, jamás me van a ver trabajando y quiero que eso quede súper claro para que ya no me estén preguntando. Jamás, oigan, jamás me van a ver trabajar. No les voy a dar ese gusto".

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Así reaccionaron las redes sociales

Su declaración provocó una ola de críticas por parte de los internautas, quienes señalaron que el dinero no era eterno y que nunca debería descartar el trabajar, pues la vida da muchas vueltas.

También compararon su comentario con una declaración que hizo anteriormente Cristian Castro, mientras que otros aseguraron que la influencer no hablaba en serio y que sólo estaba siendo sarcástica.

Entre los comentarios destacan:

"Habla como si trabajar denigrara o fuera un delito."

"Con el simple hecho de grabar videos está buscando monetizar."

"Esos influencers se sienten de otro planeta."

"Los padres no son eternos."

"Nunca digas nunca."

"La vida da muchas vueltas, solo me queda esperar".

"¿Será pariente de Cristian Castro ?"

"Eso fue sarcasmo."

Melenie Carmona aclara la polémica

Horas después, Melenie compartió la captura de una conversación que tuvo con una persona allegada a ella, quien le comentó que sus publicaciones estaban siendo sacadas de contexto.

La influencer respondió:

"Los que tienen tiempo siguiéndome conocen mi humor; saben cuándo estoy siendo sarcástica y cuándo no. Se lo toman muy personal".

Además, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece usando un gafete de Banorte, acompañada del mensaje:

"Pa' que vean que sí trabajo".

¿A qué se dedica Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

De acuerdo con sus redes sociales, Melenie Carmona se desempeña como influencer, modelo, embajadora de marcas y creadora de contenido.

Según información de Las Estrellas, estudió Mercadotecnia y debutó como cantante en 2022 junto a su madre durante el Festival Nortex, realizado en Monterrey.

En 2024 participó en el reality musical Juego de voces, donde compartió escenario con Alicia Villarreal.

También ha incursionado en la actuación al participar junto a su padre, Arturo Carmona, en la obra de teatro La vida galante, en la que interpretó un número musical con La Única Internacional Sonora.