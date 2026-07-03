La cantante Rihanna deslumbró en redes sociales al protagonizar una nueva campaña de Savage x Fenty, su reconocida línea de lencería. A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella compartió una serie de fotografías en las que luce llamativa lencería amarilla, de encaje.

Para la sesión, apostó por un bra de transparencias y detalles de encaje, acompañado de una camisa amarilla que aportó un toque fresco y veraniego. La celebridad complementó el conjunto con zapatillas de tacón en punta, adornadas con una pulsera de aplicaciones brillantes que añadieron un aire glamuroso.

Además de su atuendo, Rihanna sorprendió con un cambio de imagen que no pasó desapercibido. La artista lució una cabellera rubia con suaves ondas, resaltando aún más su belleza natural. Su maquillaje también fue protagonista gracias a un rubor marcado, sombras brillantes y labios con abundante gloss que aportaron luminosidad.

Junto a las imágenes, la cantante escribió el mensaje: “Nuevo Savage para el verano”, desatando una ola de reacciones de sus millones de seguidores. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de comentarios y "me gusta".

Rihanna creó Savage X Fenty, una firma de lencería con enfoque inclusivo que debutó en 2018. Aunque en 2023 dejó su puesto como directora ejecutiva, continúa vinculada a la empresa como copropietaria y presidenta ejecutiva. La marca vale cerca de mil millones de dólares.

Hace poco, A$AP Rocky comentó que Rihanna ha experimentado un cambio significativo desde que se convirtió en madre.

La pareja comparte la crianza de tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, quien nació en septiembre. El rapero ha hablado abiertamente sobre cómo su relación ha evolucionado con el paso del tiempo, aunque asegura que Rihanna siempre ha tenido algo especial.

En entrevista con la revista W, Rocky explicó: “Ha cambiado mucho porque la maternidad transforma a una persona, sin duda. Pero ella siempre ha sido mágica. Su manera de ver la vida y de trabajar está en otro nivel. Es auténtica, encantadora, y su energía no se parece a la de nadie más. Simplemente, la amo”.

El artista también compartió que disfrutan pasar tiempo juntos viendo documentales y películas, ya que tienen gustos similares. “Nos enganchamos mucho con los documentales, como el de Bob Marley”, comentó. Además, añadió entre risas: “Ver películas juntos es de lo más divertido. Hemos visto The Singer al menos unas 15 veces”.