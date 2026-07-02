El gran momento que vive Gilberto Mora con el Club Tijuana y en la Selección Mexicana ha despertado el interés de varios equipos europeos, quienes han volteado a ver al jugador más joven del Mundial 2026. Sin embargo, el sueño de Mora de volar hacia el Viejo Continente podría verse perjudicado por una regla de la FIFA, la cual le impediría irse. Entérate en qué consiste esta norma que le cortaría las alas al joven de 17 años.

Desde hace tiempo Gilberto Mora despertó el interés y la curiosidad de miles de aficionados y analistas deportivos debido a su capacidad técnica, madurez táctica, su visión de juego y una técnica individual. Es por eso que ahora que comenzó el Mundial 2026 millones de mexicanos siguen de cerca al joven jugador y depositan en él la esperanza en seguir avanzando en la competencia.

¿Por qué Gilberto Mora no podría emigrar a Europa?

La respuesta no tiene que ver con su nivel futbolístico ni con la falta de ofertas, sino con una regla del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que limita los traspasos internacionales de futbolistas menores de edad.

“Morita”, como le dicen de cariño los aficionados mexicanos, tiene apenas 17 años, por lo que cualquier transferencia internacional debe cumplir con las normas establecidas por la FIFA para proteger a los futbolistas menores de edad.

El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece, como regla general, que las transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años están prohibidas, salvo algunas excepciones muy específicas.

Esto significa que, aunque un club europeo quiera contratarlo, la operación podría no autorizarse si no cumple con los requisitos previstos por la FIFA.

¿Entonces Gilberto Mora no puede ir a Europa?

No necesariamente. La regla no significa que tenga prohibido jugar en Europa de forma permanente, sino que su transferencia podría aplazarse hasta cumplir los 18 años, salvo que encaje en alguna de las excepciones previstas por la FIFA. Gilberto Mora cumple la mayoría de edad el próximo 14 de octubre.

¿Qué equipos quieren a Gilberto Mora?

Diversos reportes de prensa han vinculado al mediocampista mexicano con clubes de las principales ligas europeas. Entre los equipos que han sido relacionados con el jugador destacan:

Manchester United

Real Madrid

Chelsea

Napoli, entre otros.

Hasta el momento, ninguno de estos clubes ha confirmado oficialmente una oferta o un acuerdo con el Club Tijuana.

¿Cuándo podría jugar en Europa?

Gilberto Mora podría concretar un fichaje internacional una vez que cumpla 18 años, siempre que exista un acuerdo entre el club comprador, el Club Tijuana y el propio futbolista. Mientras tanto, el joven mexicano puede continuar desarrollándose en la Liga MX y seguir despertando el interés de equipos europeos.