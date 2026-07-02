Los aficionados ingleses han comenzado a hablar del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 y muchos coinciden en que enfrentar al Tri en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, será uno de los mayores desafíos para el equipo liderado por Harry Kane. Sus comentarios se volvieron virales en TikTok y sorprendieron a los seguidores mexicanos, quienes no esperaban ver tantas muestras de respeto hacia la Selección Mexicana.

¿Qué dicen los aficionados ingleses sobre enfrentar a México?

En TikTok, el usuario @elchato1791 compartió un video con una recopilación de comentarios de aficionados ingleses sobre el próximo partido entre México e Inglaterra. En las publicaciones, los ingleses destacan la gran participación que ha tenido México con cuatro victorias consecutivas y cero goles en su portería.

Además, consideran que México será un oponente fuerte, y más porque juegan en casa.

Estos fueron algunos de los comentarios:

"Ahora hay un país al que no quieres enfrentarte en esta Copa del Mundo: México, en su propia ciudad."

"Aficionados de Inglaterra, me da pánico jugar contra México en el Estadio Azteca".

"Esta Selección de México es la que más miedo da en la Copa del Mundo".

"Inglaterra está en serios problemas".

"No creo que algunos aficionados de Inglaterra se den cuenta del desafío que les espera en México".

"México parece una amenaza real".

"Ver a México jugar así fue brillante, pero también aterrador."

"Esta selección de México no se anda con rodeos. Deberíamos tener mucho miedo de lo que estos tipos nos pueden hacer en los octavos de final".

"Estoy escuchando mucho ruido sobre Inglaterra y sus aficionados teniendo miedo de enfrentarse al poderoso México en el Estadio Azteca".

Así reaccionaron los mexicanos en redes sociales

Los usuarios mexicanos también respondieron al video. Mientras algunos se mostraron sorprendidos por el respeto que despierta la Selección Mexicana, otros señalaron que los aficionados ingleses simplemente reconocen el nivel del rival y evitaron caer en la soberbia.

Entre los comentarios destacan:

"Jamás nadie nos había tenido miedo".

"Ahí está la diferencia, quizás en el fondo están seguros de que pueden ganar, pero no lo dicen de manera soberbia; se suben al mame del Mundial".

"Esta es la diferencia. No es engrandecer, es reconocer al rival".

"Chale, normalmente siempre estamos del otro lado. ¿Qué se hace en estos casos?".

"Así sí caen bien los rivales. Son superiores y lo saben, y nosotros también, pero no por eso hacen menos a México. Será un duelazo; que gane el mejor".

¿La altura del Estadio Ciudad de México puede afectar a Inglaterra?

Además del ambiente que suele generar la afición mexicana, especialistas y aficionados consideran que la altitud de la Ciudad de México podría convertirse en un factor importante para la Selección de Inglaterra.

Mientras Londres se encuentra aproximadamente a 11 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México tiene una altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar, una diferencia que podría afectar a los jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas condiciones.

La diferencia de altitud puede provocar en las personas que no están acostumbradas el llamado mal de altura, cuyos síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Sobre este tema, el técnico de Los Tres Leones, Thomas Tuchel, declaró:

"La altitud será una gran desventaja, no podemos adaptarnos físicamente a ella y en cuatro días es simplemente imposible".

¿Cuándo y dónde ver el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra, que correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) .

La transmisión estará disponible por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.