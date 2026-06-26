El nombre de Gilberto Mora se ha convertido en uno de los más buscados por los aficionados del fútbol mexicano. Con apenas 17 años, la joya del Club Tijuana ha despertado el interés de importantes clubes europeos gracias a sus actuaciones con los Xolos y la Selección Mexicana, alimentando los rumores sobre un inminente salto al Viejo Continente. En las últimas horas circuló el rumor de que el Manchester United estaría interesado en fichar a la joven promesa del Tricolor.

Gilberto Mora es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol mexicano.Entre las cualidades que más destacan los analistas internacionales se encuentran su excelente visión de juego, su capacidad para romper líneas con pases y su madurez táctica pese a su juventud.

Diversos reportes señalan que varios equipos europeos siguen de cerca al mediocampista, mientras que el Manchester United aparece entre los clubes que habrían mostrado interés en sumarlo a sus filas.

ESPN publicó que el Manchester United está interesado en Gilberto Mora, esto de acuerdo con TEAMtalk . Según precisan dichos medios, el United se encuentra en la búsqueda de un centrocampista, es por eso que estarían buscando al delantero de 17 años, que debutó como titular esta semana en la victoria de la selección mexicana ante Chequia.

¿Qué equipos europeos están interesados en Gilberto Mora?

Diversos reportes lo vinculan con clubes como Manchester United; el Real Madrid; el Chelsea; Napoli y el AC Milan en Italia; el Porto y el Sporting de Lisboa en Portugal y el Ajax y el Feyenoord en Países Bajos.

Aunque hasta ahora no existe un acuerdo oficial ni declaraciones de parte del joven futbolista.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

Su valor de mercado ha aumentado considerablemente gracias a sus actuaciones en la Liga MX y con la Selección Mexicana. De acuerdo con CIES Football Observatory, Gilberto Mora tiene una cotización de 20.74 millones de dólares, es decir, más de 360 millones de pesos.

¿Cuándo podría irse a Europa?

El posible salto a Europa dependerá de varios factores:

La llegada de una oferta formal.

La estrategia deportiva del Club Tijuana.

La decisión del propio jugador y su entorno.

¿Quién es Gilberto Mora?

Gilberto Mora es un futbolista considerado una de las mayores joyas del futbol nacional. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008. Su papá es Gilberto Mora Olayo, un exfutbolista, quien nació en 1971 y jugó, entre 2002 y 2008, como mediocampista en equipos como el Toluca y los Jaguares de Chiapas.