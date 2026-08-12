Bella Thorne deslumbró a sus 22 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías en las que presume su figura con un diminuto y colorido bikini. La actriz y cantante desató una ola de reacciones gracias a una sesión fotográfica con una estética desenfadada y veraniega que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus admiradores.

En las imágenes, la celebridad posó sobre la llanta trasera de una camioneta 4x4, luciendo un bikini azul con un estampado difuminado en tonos amarillo y naranja. Para completar el look, Bella añadió un toque casual con unos tenis Converse y calcetas blancas, combinación que contrastó con las sensuales poses que realizó frente a la cámara.

La estrella también mostró algunos detalles llamativos de su estilismo. En varias fotografías dejó ver unos brillantes accesorios en forma de cara de gato colocados sobre la cadera, un elemento que aportó un toque divertido y original a la sesión.

'SPRING BREAKERS 2' VEM AÍ!



Bella Thorne via Instagram. pic.twitter.com/EEgNsumRsG — Bella Thorne Brasil (@bethornebr) August 10, 2026

Además de las tomas al aire libre, Bella Thorne compartió imágenes dentro del vehículo, donde continuó posando con confianza. La publicación no tardó en acumular miles de “me gusta” y comentarios.

Aunque Bella Thorne es ampliamente conocida por su carrera como actriz, en los últimos años también ha desarrollado una faceta como productora. Paralelamente, ha compartido con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal, incluidos los desafíos que enfrentó durante 2025.

Oyuncu Bella Thorne’un tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. pic.twitter.com/cXPlsiqt1d — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Al despedir ese año, la celebridad confesó que atravesó momentos complicados tanto en el plano profesional como en el personal.

"Este año fue muy duro, de maneras que no he mencionado. Trabajar lejos de casa, además de todo lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal, me afectó profundamente", escribió entonces. Sin embargo, también destacó la importancia de pasar tiempo junto a Mark Emms para recuperar el equilibrio emocional.

"Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa", agregó.

Recientemente, Bella Thorne también llamó la atención al pronunciarse sobre los estándares de belleza que predominan en Hollywood.

La actriz criticó el uso de Ozempic como una herramienta para perder peso y aseguró que la popularización del medicamento está promoviendo expectativas físicas difíciles de alcanzar para la mayoría de las personas.

Según explicó, durante mucho tiempo no se sintió cómoda con su cuerpo debido a la presión generada por estas tendencias. Por ello, decidió enfocarse en hábitos saludables y en una rutina de actividad física constante en lugar de recurrir a fármacos.

Entre las actividades que practica destacan la natación diaria, largas caminatas y ejercicios que le permiten mantenerse activa.

"He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma", expresó la artista, dejando claro que su bienestar físico y emocional se ha convertido en una prioridad.

La relación entre Bella Thorne y Mark Emms continúa fortaleciéndose mientras avanzan en los preparativos para su futuro juntos. En una entrevista para Vogue, la actriz describió su primer encuentro con el productor como un auténtico "amor a primera vista", una experiencia que comparó con la sensación de ver salir el sol.

Su romance comenzó poco después de que la actriz pusiera fin a su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo. Desde entonces, Bella Thorne ha encontrado estabilidad tanto en su vida sentimental como en su carrera.