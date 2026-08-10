Luego de que la semana pasada asesinaran al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo, La Beba, influencer con quien se le relacionó románticamente por sus últimos videos juntos, ha roto el silencio a través de un video en TikTok.

En el video, de más de un minuto de duración, explicó cuál era su verdadera relación con Gastélum y respondió a las críticas que recibió por su reacción ante la muerte del influencer y por continuar publicando contenido en sus redes sociales.

Aquí te contamos qué dijo La Beba sobre su relación con César Gastélum y las críticas que ha recibido en redes sociales.

¿César Gastélum y La Beba eran pareja?

Tras la muerte de César Gastélum, varios medios y usuarios de redes sociales asumieron que La Beba era su pareja debido a los últimos videos que habían publicado juntos, en los que se les veía con una actitud romántica.

Sin embargo, La Beba salió a aclarar que no eran novios y que solo se reunieron una vez para realizar una colaboración.

“César y yo teníamos un shippeo, en el cual solo nos juntamos una vez para colaborar. Ese día grabamos, hicimos una transmisión en vivo y videos para TikTok, no más. Él me dijo ‘hay que fingir que somos una pareja’”, aclaró.

La influencer sinaloense, quien tras la muerte de Gastélum ganó seguidores en sus redes sociales, explicó que no estaba buscando protagonismo ni hacerse la víctima y que estaba viviendo su duelo a su manera, como cualquier otra persona que pierde a alguien que le importaba.

“Pero viendo lo que se ha estado diciendo sobre mí, y en algunos comentarios que he recibido, creo que es importante aclararlo: jamás he hecho publicaciones diciendo cosas que no son. Ni mucho menos estoy buscando protagonismo, ni intento hacerme la víctima. Simplemente estoy viviendo mi duelo a mi manera como cualquier persona que pierde alguien que le importaba. Mientras estoy tratando de procesar todo esto, hay personas que están difundiendo cosas o están interpretando situaciones de una manera que no corresponde a lo que fue”, detalló.

La Beba responde a las críticas tras la muerte de César Gastélum

La Beba además explicó que los comentarios que recibía en sus redes sociales ya estaban afectándola y que por eso decidió aclarar la situación.

“Los comentarios ya están llegando a un punto donde ya me están afectando bastante, por eso hice esto”, dijo.

Aunque La Beba no señaló cuáles eran los comentarios que había recibido, en sus redes sociales algunos usuarios difundieron mensajes en los que la responsabilizaban por la muerte de Gastélum y también la criticaban por no pronunciarse al respecto.

Incluso tuvo que cerrar los comentarios de uno de sus últimos videos en TikTok, en el que hacía lip sync de una canción.

“Lo voy a extrañar”: La Beba habla de César Gastélum

La influencer agregó que extrañará a Gastélum y aseguró que fue una persona muy linda.

“Solo puedo decir que lo voy a extrañar y que fue una persona muy linda”, finalizó.