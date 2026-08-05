La influencer sinaloense conocida como La Beba se enteró del asesinato del influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en TikTok.

Fueron sus seguidores quienes le informaron sobre la noticia mientras realizaba el live. En un principio, la creadora de contenido creyó que se trataba de una broma.

"No creo... Ay, no. Ahorita lo voy a checar", expresó la influencer.

Después de buscar información en internet y confirmar lo ocurrido, La Beba reveló que ambos tenían planes de verse al día siguiente.

"Teníamos una date mañana. Me iba a traer serenata", aseguró.

La transmisión aparentemente terminó luego de que la persona que la acompañaba le mostrara un video en el que presuntamente se observa el ataque contra César Gastélum.

⚠️🗣️”ME IBA A TEAER SERENATA MAÑANA”, Así reaccionó “La Beba” tras enterarse de que el influencer sinaloense, César Gastélum, había sido asesinado en Culiacán. La creadora de contenido había sido relacionada con el joven tras una serie de videos que hicieron juntos. pic.twitter.com/ichchzfEay — TM Noticias (@TmNoticiass) August 5, 2026

¿Qué relación tenía La Beba con César Gastélum?

De acuerdo con sus redes sociales, César Gastélum y La Beba fueron vinculados por sus seguidores después de colaborar en una serie de videos para distintas plataformas. Sin embargo, ninguno confirmó una relación romántica.

Tras conocerse el asesinato del influencer, usuarios en redes sociales retomaron esas colaboraciones, especialmente dos videos en los que César Gastélum utilizó la canción La Cita Fresita 2.0, de Grupo Aztteca.

El tema es señalado por usuarios como un narcocorrido, ya que contiene referencias a un estilo de vida relacionado con el crimen organizado.

Además, en sus letras, hace referencia a usar sombrero, objeto que se asocia con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco", y que está en conflicto con Los Chapitos por el territorio.

Una de sus estrofas dice:

Mija, si quieres que yo sea sincero

Ya tengo rato portando el sombrero

Sí soy malandro, y ¿pa' qué tanto pedo?

Ya no lo voy a ocultar

Que es peligroso el trabajo que tengo

Pero pa' cuidarnos traigo mi cuerno

De andar conmigo nunca tengas miedo

Nomás déjate llevar

Ahora ya sabes de dónde es la feria

O te quedas o te vas.

¿Cuál fue la última publicación de César Gastélum en Instagram?

La última publicación que César Gastélum compartió en Instagram fue un reel junto a La Beba. En el video se observa al influencer bailando al ritmo de La Cita Fresita 2.0, mientras la creadora de contenido aparece con un vestido rojo. Frente a ambos se aprecia un ramo de rosas colocado sobre una mesa.

"La verdadera cita fresita", escribió César en la descripción de la publicación.

En un segundo video, publicado únicamente en TikTok, César volvió a utilizar la misma canción. En esta ocasión aparece sentado junto a La Beba.

"Yo pongo el sushi y tú las nalgas", fue la frase con la que acompañó el TikTok.

Por su parte, La Beba también compartió dos videos en TikTok y un carrusel de fotografías en Instagram, donde aparece con el ramo de rosas y besando la mejilla de César Gastélum.

Para los videos de TikTok utilizó una canción de Lana del Rey y un audio viral que hacía referencia a que ambos se estaban conociendo.

"Dicen que, si quiero tener novio, dicen que tengo que buscarme a alguien mejor, perdón", dice el audio.

Y continúa:

"¿Mejor que yo quién?"

¿Quién es La Beba?

La Beba es una influencer sinaloense que cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram y más de 1 millón de seguidores en TikTok, plataforma en la que comparte contenido sobre su vida cotidiana, como salidas al supermercado, además de videos de estilo de vida y GRWM (Get Ready With Me).