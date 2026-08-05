La muerte del influencer César Gastélum ha causado conmoción en redes sociales. Según se informó, fue asesinado a balazos durante la noche del martes mientras realizaba un reto con dos de sus amigos y lo transmitían en vivo desde un restaurante KFC.

Las autoridades reportaron que el ataque ocurrió en Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, cuando dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron a la zona de Drive Thru del restaurante y lo mataron frente a sus amigos.

A través de redes sociales se han hecho virales los videos del trágico momento, incluido una toma donde le disparan directamente en la cabeza y otro donde uno de sus acompañantes dice tener miedo por las motocicletas que pasaban por la zona, en especial por una que se va y a los pocos minutos regresa para cometer el crimen.

En torno a esta última toma, se ha comentado que César y sus amigos “presentían” que algo iba a pasar, ya que uno de ellos dice tener miedo y sentirse mal al ver a los motociclistas dejar el lugar.

“Vámonos chicos. No, la moto, la moto. Ya me sentí bien mal. esos chavalos me dan miedo”. Después de esto, los motocicarios regresaron a la puerta del establecimiento para dispararle a César.

Después del ataque, los acompañantes de Gastélum sufrieron crisis nerviosas, según los primeros informes, por lo que fueron atendidos por paramédicos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía estatal acordonaron el lugar para retirar los restos de César y comenzar las investigaciones.

¿Quién era César Gastélum?

César Daniel Nolasco Gastélum, conocido en redes sociales como @cesargastelum04 y por el apodo de Compasexor, fue un creador de contenido originario de Sinaloa que alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de comedia y personajes inspirados en la vida cotidiana y la cultura sinaloense.

Su éxito comenzó con videos en los que interpretaba a un peculiar consejero de barrio que hablaba sobre relaciones personales y situaciones comunes con un estilo directo y humorístico.

Entre sus personajes más populares destacaban El Profe Alducin, una parodia de un maestro de preparatoria; El sacerdote, que recreaba confesiones con un toque de humor; y El hijo y la madre, donde retrataba conflictos familiares con los que muchos de sus seguidores se identificaban.

¿Qué vínculos tenía César Gastélum con La Mayiza y Los Chapitos?

César Gastélum también llamó la atención en redes sociales por publicaciones en las que aparecía usando sombreros, un símbolo que en los últimos años ha sido asociado por algunos usuarios con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, en medio del conflicto que mantiene con Los Chapitos.

Además, en su cuenta de TikTok compartía con frecuencia contenido en el que aparecía mostrando sus colecciones de sombreros, incluso en la noche de su asesinato se vio usando este accesorio.

Tras su asesinato, en X también resurgió un video en el que se le observa junto a otras personas mientras se escucha la frase de apoyo: “Arriba El Mayo”.

En redes sociales surgieron versiones que lo vinculaban primero con Los Chapitos y posteriormente con La Mayiza. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades ni existen pruebas públicas que las respalden, por lo que hasta el momento la relación de las facciones con su muerte permanecen como especulaciones difundidas en internet.

VIDEO, ADVERTENCIA DE IMÁGENES SENSIBLES