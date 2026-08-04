La crisis que atraviesa la FIFA ha sumado un nuevo capítulo luego de que diversos reportes señalaran que Gianni Infantino estaría buscando la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fortalecer su posición al frente del organismo rector del futbol mundial esto después del más reciente escándalo que atraviesa, en el cual buscaba abrir el Mundial a inversores privados.

Infantino enfrenta una de sus peores crisis desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016. Tras el reciente Mundial 2026, el dirigente deportivo suizoitaliano fue señalado por favorecer a la Selección de Argentina, a Lionel Messi y por hacer cambios en los partidos, como la inclusión de una “pausa de hidratación” en la que se detiene el juego y en televisión se pasan comerciales.

Pero el mayor escándalo surgió hace uno días cuando dio a conocer su proyecto llamado FIFA Forward Enterprise, con el cual buscaba privatizar la Copa Mundial. The Times dio a conocer que con dicho plan pretendía dividir los negocios comerciales y dejar entre el 20 y 30 por ciento en inversionistas privados.

El proyecto de Infantino, por el cual iba a ganar un estimado de 30 millones de euros (sin contar bonificaciones), no fue bien recibido por varias federaciones, incluyendo la UEFA y la Concacaf.

Ante este escándalo que ha perjudicado seriamente su imagen y reputación es que el presidente de la FIFA habría buscado desesperadamente ayuda de Trump, esto principalmente para que le ayude a mantener su cargo directivo, así lo reveló una fuente a RadarOnline.

El informante dijo que Infantino ha estado tratando de contactar al presidente estadounidense con la esperanza de que él pueda ayudarlo a estabilizar su posición a medida que los reclamos se endurecen.

“Infantino ha estado explorando todas las vías posibles para contactar con Trump, porque lo considera una de las pocas personas con la suficiente influencia como para cambiar el ambiente en torno a esta polémica”, comentó.

La fuente añadió: “Lo que parece estar buscando es tanto un salvavidas político como futbolístico, dado que la reacción negativa a su plan de inversión se ha vuelto tan intensa. Básicamente, le está rogando a Trump que le salve el puesto”.

¿Qué tan millonario es Infantino?