La gran pregunta rumbo al esperado partido Campeones Cup 2026 es si Lionel Messi estará en la cancha para enfrentar por segunda ocasión al Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, con el Inter Miami.

Aunque el equipo de la MLS aún no publica la convocatoria ni la alineación oficial, todo apunta a que el astro argentino sí estaría disponible para el enfrentamiento programado para el 16 de septiembre de 2026 en Estados Unidos , en lo que sería su regreso con el club tras concluir su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina.

Hasta el momento, el Inter Miami no ha confirmado oficialmente la presencia de Messi; sin embargo, diversos reportes señalan que el subcampeón del mundo ya se reincorporó al equipo para afrontar los compromisos restantes de la temporada. Su regreso genera una enorme expectativa después de la polémica desatada en la justa deportiva y la participación de su equipo.

Fecha y hora del partido Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul

El partido entre Cruz Azul y el Inter Miami se disputará el miércoles 16 de septiembre en el NU Stadium de Miami, actual sede del club, a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto estadounidense será local tras conquistar la MLS Cup 2025, mientras que La Máquina obtuvo su boleto después de vencer 3-1 a Toluca en el duelo Campeón de Campeones en julio pasado.

¿Hay boletos disponibles para el Cruz Azul vs Inter Miami?

De acuerdo con el sitio oficial del club de la MLS, los abonados de Inter Miami tendrán acceso a sus asientos para el partido.

Por su parte, los aficionados que deseen ver el enfrentamiento deberán comprar sus entradas el próximo viernes 14 de agosto ; para ser parte de una preventa especial, los interesados deberán registrarse en ese enlace

Messi ya tiene historia con el Cruz Azul

En caso de jugar, Messi volverá a enfrentarse a La Máquina Celeste del Cruz Azul en un duelo con historia. Ambos clubes se midieron por primera vez en la Leagues Cup 2023.

Dicho encuentro terminó con triunfo 2-1 para Inter Miami y quedó marcado por el debut oficial del argentino con el conjunto de Florida, donde anotó su primer gol dentro de la MLS.

Este duelo será la oportunidad perfecta para que el equipo mexicano busque la revancha.