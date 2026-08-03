La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) suspendió de manera inmediata y por tiempo indefinido al pelotero venezolano Danry Vásquez, de los Toros de Tijuana, luego de protagonizar una violenta pelea durante el partido contra los Acereros de Monclova, disputado el domingo 2 de agosto.

La sanción llegó después de que el jardinero agrediera al tercera base Rodolfo Amador durante una jugada, lo que provocó una trifulca entre ambos equipos.

Acá te contamos cómo ocurrió la pelea, qué informó la LMB y quién es Danry Vásquez.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Danry Vásquez y Rodolfo Amador?

En el video que circula en redes sociales se observa que el altercado comenzó durante una jugada y rápidamente escaló hasta involucrar a jugadores de ambos equipos, quienes salieron de las bancas para participar en la trifulca.

Las imágenes muestran que Danry Vásquez golpea en el rostro a Rodolfo Amador, tercera base de los Acereros de Monclova, cuando este intentaba ponerlo fuera durante la jugada. Incluso, cuando Amador ya estaba en el suelo, el venezolano le propinó varias patadas.

Posteriormente, jugadores y miembros del cuerpo técnico intervinieron para separar a los involucrados.

La pelea dejó un lesionado: Ryan Hernández, primera base de los Acereros de Monclova, sufrió una fractura en el brazo derecho y abandonó el estadio en ambulancia.

Esto mismo se lo hizo años atrás a su novia, en una escalera… y todavía había algunos tipos pidiendo que le dieran una oportunidad.



pic.twitter.com/UdwikW2lbY — Mari Montes 🇻🇪🫓🥭✏️🐾 ⚾️🏳️‍🌈 (@porlagoma) August 3, 2026

¿Por qué la LMB suspendió a Danry Vásquez?

A través de un comunicado, la Liga Mexicana de Beisbol informó que Danry Vásquez fue suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido.

La Liga también condenó la agresión y señaló que este tipo de conductas son incompatibles con los valores del deporte.

"La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión".

Asimismo, informó que continúa analizando la conducta del resto de los jugadores involucrados para determinar posibles sanciones conforme al Reglamento de Sanciones vigente.

"La LMB Banorte se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores involucrados en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente".

¿Quién es Danry Vásquez?

Danry Vásquez nació el 8 de enero de 1994 en Venezuela. Es un beisbolista profesional que actualmente juega como jardinero para los Cardenales de Lara, en la liga venezolana, y para los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Beisbol.

Previo a su suspensión en LMB, el pelotero venezolano ya había estado involucrado en otras controversias fuera del campo de béisbol.

¿Qué antecedentes tiene Danry Vásquez?

En 2016 fue arrestado bajo sospecha de violencia familiar contra su entonces pareja, hecho por el que fue suspendido por los Astros de Houston.

Posteriormente, el caso fue desestimado y el jugador cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente, de acuerdo con El Nacional.

Sin embargo, en 2018, la fiscalía de Corpus Christi, en Texas, difundió el video en el que aparecía agrediendo a su novia. Tras hacerse viral, fue despedido de los Lancaster Barnstormers, equipo de la Liga del Atlántico.