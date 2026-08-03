La Casa de los Famosos 2026 sigue dando de qué hablar, no sólo por los roces, sino también por las vidas románticas de los habitantes. En esta ocasión, el influencer y empresario Masad Altamimi volvió a expresar el interés que siente por Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, con quien ya había protagonizado una escena de coqueteo durante su vista al programa matutino.

Durante una conversación con su compañera Cynthia Klitbo, el influencer de origen saudí le dedicó un mensaje a Legarreta que sorprendió a los seguidores del reality: "Cuando termines con él, aquí estaré".

Acá te contamos qué dijo Masad Altamimi sobre Andrea Legarreta, qué ocurrió anteriormente entre ambos y quién es el actual novio de la conductora de Hoy.

¿Qué le dijo Masad Altamimi a Andrea Legarreta?

Masad Altamimi sostuvo una plática íntima con Cynthia Klitbo, en la que confesó que Andrea Legarreta le gusta y que, si algún día termina su relación sentimental, él estará esperándola.

"Me gusta esta chica, de verdad... pero tiene novio, no puedo hablar, está ocupada... Pero cuando tú termines con él, yo estaré aquí", confesó Altamimi.

Cynthia Klitbo respondió entre risas:

"Legarreta, ya oíste, que si llegas a terminar, Dios no lo quiera, pero aquí tienes uno en la lista de espera. Conste, Andreita, esperamos que no pase y estás muy enamorada, pero tienes aquí uno valedor".

Acto seguido, el influencer bromeó al decir que Legarreta sería su futura esposa y explicó que le gusta porque la considera una mujer inteligente, guapa y exitosa. Además, confesó que había revisado sus redes sociales y que "se le rompió el corazón" cuando descubrió que tenía pareja, a quien describió como "guapo" y con "muy buen cuerpo".

Después, ambos hablaron sobre la diferencia de edad entre ellos. Andrea Legarreta tiene 55 años; su novio, Luis Carlos Origel, 33; mientras que Masad Altamimi tiene 36.

¿Cuándo comenzó el coqueteo entre Masad Altamimi y Andrea Legarreta?

Masad Altamimi y Andrea Legarreta ya habían dado de qué hablar antes del estreno de La Casa de los Famosos 2026. Durante una visita al programa Hoy, el influencer mostró interés por la conductora, quien de inmediato aclaró que estaba "ocupada" cuando él le preguntó si estaba soltera.

Tras conocer que Legarreta mantenía una relación sentimental, Altamimi comentó que su novio tenía "suerte".

¿Quién es Luis Carlos Origel, el novio de Andrea Legarreta?

El novio de Andrea Legarreta es el entrenador fitness y creador de contenido Luis Carlos Origel, quien fue primero su amigo antes de iniciar una relación sentimental.

Ambos se conocieron cuando Origel trabajaba como entrenador en la cadena de gimnasios de Erik Rubín, exesposo de Legarreta, empresa de la que la conductora también es socia. Sin embargo, fue después de la separación de la presentadora cuando comenzaron a acercarse más.

De acuerdo con la periodista y conductora de Hoy, Marta Figueroa, la pareja inició su relación en octubre de 2025 y Luis Carlos Origel mantiene una buena relación con la familia de Andrea Legarreta, incluidas sus hijas.