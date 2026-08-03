Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, reapareció en redes sociales para celebrar su cumpleaños número 57 acompañada de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro.

La protagonista de Destilando amor se había mantenido alejada de los reflectores durante varios años, hasta que en 2025 regresó a la actuación con la serie de ViX Con esa misma mirada.

A través de sus cuentas de Instagram, las hijas de la actriz, frutos de su matrimonio con José Alberto ‘El Güero’ Castro’, compartieron emotivos mensajes y fotografías de la celebración familiar.

¿Cómo celebraron sus hijas a Angélica Rivera por su cumpleaños 57?

Sofía Castro fue una de las primeras en felicitar a su mamá mediante sus historias de Instagram.

"Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo, mi Gaviota @angelicariverahoficial", escribió.

Sofia Castro felicita a su mamá . Crédito: IG

Junto al mensaje, la actriz compartió dos fotografías de Angélica Rivera. Una de ellas, de la boda de la propia Sofía, a la cual añadió la palabra "infinitas".

Sofía Castro felicita a su mamá Parte 2. Crédito: IG

Fernanda Castro también se sumó a los festejos y publicó un video en el que su madre aparece sentada frente a una mesa soplando la vela de un pequeño pastel de cumpleaños.

"Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo, Gaviota @angelicariverahoficial".

En otra historia, Fernanda compartió una fotografía de la juventud de la actriz y escribió:

"Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo".

Fernanda Castro felicita a su mamá. Crédito: IG

Por su parte, Regina Castro publicó una fotografía de la que parece ser la celebración oficial de su cumpleaños número 57 en la que Angélica Rivera aparece abrazando a sus tres hijas.

En la imagen, la actriz luce un look completamente negro con una camisa y pantalón tipo piel y posa junto a un pastel de color dorado y rojo, y decorado con pequeñas esferas también doradas. En la cima, lleva el nombre de "Angie", como le dicen de cariño.

Regina Castro felicita a su mamá. Crédito: IG

¿Qué respondió Angélica Rivera a las felicitaciones de sus seguidores?

Después de responder a las felicitaciones de sus hijas, familiares y amigos, Angélica Rivera también dedicó un mensaje a sus seguidores.

La actriz compartió una fotografía rodeada de los regalos que recibió por parte de sus fans y aprovechó para agradecerles las muestras de cariño.

"Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo. Las quiero mucho", escribió.