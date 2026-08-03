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Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, reapareció en redes sociales para celebrar su cumpleaños número 57 acompañada de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro.
La protagonista de Destilando amor se había mantenido alejada de los reflectores durante varios años, hasta que en 2025 regresó a la actuación con la serie de ViX Con esa misma mirada.
A través de sus cuentas de Instagram, las hijas de la actriz, frutos de su matrimonio con José Alberto ‘El Güero’ Castro’, compartieron emotivos mensajes y fotografías de la celebración familiar.
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¿Cómo celebraron sus hijas a Angélica Rivera por su cumpleaños 57?
Sofía Castro fue una de las primeras en felicitar a su mamá mediante sus historias de Instagram.
"Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo, mi Gaviota @angelicariverahoficial", escribió.
Junto al mensaje, la actriz compartió dos fotografías de Angélica Rivera. Una de ellas, de la boda de la propia Sofía, a la cual añadió la palabra "infinitas".
Fernanda Castro también se sumó a los festejos y publicó un video en el que su madre aparece sentada frente a una mesa soplando la vela de un pequeño pastel de cumpleaños.
"Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo, Gaviota @angelicariverahoficial".
En otra historia, Fernanda compartió una fotografía de la juventud de la actriz y escribió:
"Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo".
Por su parte, Regina Castro publicó una fotografía de la que parece ser la celebración oficial de su cumpleaños número 57 en la que Angélica Rivera aparece abrazando a sus tres hijas.
En la imagen, la actriz luce un look completamente negro con una camisa y pantalón tipo piel y posa junto a un pastel de color dorado y rojo, y decorado con pequeñas esferas también doradas. En la cima, lleva el nombre de "Angie", como le dicen de cariño.
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¿Qué respondió Angélica Rivera a las felicitaciones de sus seguidores?
Después de responder a las felicitaciones de sus hijas, familiares y amigos, Angélica Rivera también dedicó un mensaje a sus seguidores.
La actriz compartió una fotografía rodeada de los regalos que recibió por parte de sus fans y aprovechó para agradecerles las muestras de cariño.
"Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo. Las quiero mucho", escribió.
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