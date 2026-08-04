Contemplar una aurora boreal es una de las experiencias más impresionantes que puedes vivir. Los destellos verdes, púrpuras y rosados que iluminan el cielo nocturno crean un espectáculo natural difícil de olvidar.

Aunque este fenómeno suele asociarse con países del norte de Europa, Estados Unidos también cuenta con varios destinos privilegiados donde es posible presenciar las famosas luces del norte.

Desde regiones cercanas al Círculo Polar Ártico hasta parques nacionales alejados de las grandes ciudades, existen diversos puntos del país donde las condiciones permiten disfrutar de este fenómeno cuando la actividad solar es favorable. Para quienes buscan una aventura diferente, estos son algunos de los mejores lugares para intentar observar auroras boreales.

Alaska: el destino más famoso para ver auroras boreales

Cuando se habla de auroras boreales en Estados Unidos, Alaska ocupa el primer lugar en la lista. Su ubicación geográfica la sitúa bajo una de las zonas con mayor actividad auroral del planeta, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de avistamiento.

La temporada más recomendable se extiende desde finales de agosto hasta mediados de abril, especialmente durante septiembre, octubre, febrero y marzo, cuando las noches son más largas y oscuras. Entre los sitios más populares destacan Fairbanks, considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar auroras, además del Parque Nacional Denali y pequeñas comunidades situadas al norte del Círculo Polar Ártico.

Además de las luces del norte, Alaska ofrece experiencias únicas como excursiones entre glaciares, observación de fauna silvestre, recorridos por parques nacionales y relajantes baños en aguas termales naturales.

Montana: paisajes abiertos y cielos despejados

Conocido como el estado del "Gran Cielo", Montana ofrece enormes extensiones de naturaleza prácticamente libres de contaminación lumínica. Estas condiciones permiten disfrutar de cielos estrellados excepcionales y aumentan las oportunidades de observar auroras durante los meses más fríos.

La mejor época para visitarlo va de septiembre a marzo. Algunos de los puntos más recomendados incluyen Glacier National Park, Whitefish, Flathead Lake y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Charles M. Russell, donde los amplios horizontes facilitan la observación del fenómeno.

Más allá de las auroras, Montana es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre. Senderismo, pesca, kayak y recorridos por impresionantes paisajes montañosos forman parte de las experiencias que ofrece este destino del oeste estadounidense.

Maine: auroras boreales frente al Atlántico

En el extremo noreste del país, Maine se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes desean observar auroras sin viajar hasta Alaska. Si la actividad geomagnética es intensa, el estado puede ofrecer espectáculos sorprendentes durante la temporada de otoño e invierno.

Las mejores oportunidades suelen presentarse entre septiembre y marzo, particularmente en noches despejadas y con poca luz lunar. Las zonas más recomendadas se encuentran en el norte del estado, incluyendo Aroostook County, Baxter State Park y la región silvestre de Allagash.

Además de la posibilidad de contemplar auroras boreales, Maine destaca por sus paisajes costeros, sus históricos faros, sus pueblos pesqueros y destinos naturales como Acadia National Park, considerado uno de los parques nacionales más bellos de la costa este.

Washington: una sorpresa en el noroeste del Pacífico

Aunque no suele figurar entre los destinos clásicos para ver auroras boreales, el estado de Washington ha ganado relevancia gracias a varios eventos recientes de alta actividad solar que permitieron observarlas incluso cerca de áreas urbanas.

Las probabilidades aumentan entre septiembre y marzo, especialmente cuando se producen tormentas geomagnéticas importantes. Los mejores lugares para intentarlo son Mount Rainier National Park, North Cascades National Park, la Península Olímpica y distintas zonas costeras alejadas de las luces de las ciudades.

El estado también ofrece numerosas atracciones turísticas. Seattle, por ejemplo, cuenta con lugares emblemáticos como el Space Needle y Pike Place Market, mientras que sus parques nacionales reúnen montañas, bosques templados y playas de gran belleza natural.

Consejos para aumentar las posibilidades de ver una aurora boreal

Las auroras boreales son fenómenos naturales impredecibles, por lo que nunca existe una garantía absoluta de observación. Sin embargo, algunos consejos pueden incrementar considerablemente las probabilidades de éxito:

Consulta los pronósticos de actividad solar

Existen herramientas especializadas que permiten monitorear la actividad geomagnética y conocer cuándo habrá mejores oportunidades para observar auroras.

Aléjate de la contaminación lumínica

Cuanto más oscuro sea el entorno, más fácil será apreciar los colores y movimientos de las auroras en el cielo.

Elige noches despejadas

Las nubes pueden impedir por completo la observación, incluso durante eventos de gran intensidad.

Busca fechas cercanas a la luna nueva

La menor iluminación natural ayuda a que el fenómeno sea más visible.

Ten paciencia

Las auroras pueden aparecer de forma repentina y desaparecer pocos minutos después. Permanecer al aire libre durante al menos una hora suele aumentar las probabilidades de observación.

Prepárate para el frío

Las temperaturas en muchos de estos destinos pueden descender por debajo de cero. Ropa térmica, guantes, botas adecuadas, gorro y bebidas calientes son elementos esenciales para disfrutar la experiencia de manera cómoda.

Un espectáculo natural inolvidable

Las auroras boreales son uno de los fenómenos más fascinantes que ofrece la naturaleza. Su carácter impredecible hace que cada aparición sea única y especial. Ya sea sobre los paisajes helados de Alaska, los lagos de Montana, los bosques de Maine o los parques nacionales de Washington, la búsqueda de las luces del norte se convierte en una experiencia que combina aventura, paciencia y asombro.

Para muchos viajeros, observar una aurora boreal no es solo una actividad turística, sino un momento capaz de transformar una noche cualquiera en un recuerdo para toda la vida.