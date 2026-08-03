La magia de la Navidad ya tiene fecha de inicio en Disneyland Resort. El complejo turístico de Disney en California celebrará una nueva edición de Holidays at the Disneyland Resort del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, un periodo en el que los visitantes podrán disfrutar de decoraciones temáticas, espectáculos especiales, personajes vestidos para la temporada y una amplia oferta gastronómica inspirada en las fiestas decembrinas.

¿Cuándo comienza la temporada navideña en Disneyland Resort?

Disney confirmó que las celebraciones navideñas se extenderán por casi dos meses, transformando tanto Disneyland Park como Disney California Adventure Park en escenarios llenos de luces, adornos y experiencias especiales para toda la familia. Además, Downtown Disney District también contará con actividades, entretenimiento y opciones culinarias inspiradas en la época festiva.

Atracciones y espectáculos imperdibles en Disneyland Park

Durante la temporada navideña, los visitantes podrán encontrar a Mickey Mouse, Minnie Mouse y otros personajes Disney con vestuarios especiales alusivos a las fiestas. Entre las experiencias más esperadas destaca A Christmas Fantasy Parade, un desfile musical que reúne a numerosos personajes Disney junto a Santa Claus.

Otra de las grandes favoritas será“it’s a small world” Holiday, la versión festiva de la clásica atracción, acompañada por impresionantes proyecciones nocturnas en su fachada. Asimismo, regresará Haunted Mansion Holiday, la popular transformación temática inspirada en las celebraciones de fin de año.

Por las noches, los visitantes podrán maravillarse con Believe… In Holiday Magic, un espectáculo de fuegos artificiales que combina música, luces y hasta nieve, además del tradicional Wintertime Enchantment en el castillo de la Bella Durmiente, una de las postales más emblemáticas de la temporada.

Disney California Adventure también se llena de espíritu navideño

Las celebraciones continuarán en Disney California Adventure Park, donde regresará el popular Disney Festival of Holidays, un evento que reúne entretenimiento en vivo, actividades culturales y una gran variedad de platillos inspirados en tradiciones festivas de diferentes comunidades.

Los visitantes también podrán disfrutar de Disney ¡Viva Navidad!, una celebración que honra las tradiciones latinas con música, gastronomía, decoración y la presencia de personajes Disney. Además, volverán las versiones navideñas de atracciones como Luigi’s Joy to the Whirl y Mater’s Jingle Jamboree, que adoptan una temática especial durante esta época del año.

Comida, luces y encuentros con Santa Claus

Uno de los mayores atractivos será la oferta gastronómica estacional. Los Marketplace de Comidas Festivas ofrecerán alimentos y bebidas inspirados en distintas culturas y celebraciones decembrinas, permitiendo a los visitantes disfrutar sabores exclusivos de la temporada.

A ello se suma la decoración navideña que cubre todo el resort con miles de luces y adornos, así como la posibilidad de visitar a Santa Claus, quien recibirá a las familias durante las festividades para fotografías y encuentros especiales.

Una experiencia mágica para cerrar el año

Con espectáculos exclusivos, atracciones tematizadas, deliciosa comida de temporada y la presencia de los personajes más queridos de Disney, Holidays at the Disneyland Resort 2026 promete convertirse nuevamente en una de las celebraciones navideñas más importantes de California. Para los fanáticos de Disney y quienes buscan vivir el espíritu de las fiestas en un entorno único, esta será una oportunidad ideal para despedir el año rodeados de magia.