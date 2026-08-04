La Casa de los Famosos 2026 sigue generando polémica. En esta ocasión, Yahir se convirtió en tendencia tras una conversación con Fede Vigevani en la que reveló que conoció al activista político conservador Charlie Kirk una semana antes de su muerte.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a acusar al cantante de simpatizar con el movimiento MAGA, además de señalar que sigue la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Instagram.

Esto fue lo que dijo Yahir sobre Charlie Kirk y las reacciones que generó en redes sociales.

¿Qué dijo Yahir sobre Charlie Kirk?

En X, varios usuarios comenzaron a compartir un fragmento de la conversación que Yahir sostuvo con su compañero de La Casa de los Famosos 2026, Fede Vigevani. En ella, el cantante reveló que conoció a Charlie Kirk una semana antes de su muerte.

"¿Viste el video?", preguntó Fede a Yahir.

"Sí, wey, muy impresionante", respondió el cantante.

Después agregó:

"Una semana antes estuve con él... una semana antes de que mataran a esta persona estuvimos en el campo...".

Sin embargo, el video se corta y no da más contexto de lo que dijo después a sus compañeros.

Como que Yahir estuvo con Charlie Kirk antes de que lo m*taran… o sea que Yahir es MAGA???



Tú no Yahir. Quedé tiesa 🥴🥴🫩🫩#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX pic.twitter.com/7zH3SCOHt8 — 𝑴𝒂𝒓🦦 (@ms_camara21) August 4, 2026

Así reaccionaron las redes a la confesión de Yahir

El momento no pasó desapercibido entre los seguidores del intérprete de Alucinado ni entre los espectadores del reality, quienes revisaron las cuentas que Yahir sigue en Instagram.

En X, el usuario @llegaramarzo aseguró que el intérprete seguía la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como un perfil llamado Trumpet Lovers.

"Primero Gema sionista y ahora Yahir MAGA, realmente se me están cayendo todos", escribió.

Primero Gema sionista y ahora Yahir MAGA, realmente se me están cayendo todos #lacasadelosfamososmx https://t.co/MY3XPV32OQ pic.twitter.com/Fl784k7P3g — bumpii (@llegaramarzo) August 4, 2026

Otro usuario comentó:

"Siendo honestos, el Yahir nunca ha dado muestras de ser brillante o de mucha consciencia social".

Sin embargo, otros internautas rechazaron esa interpretación y explicaron que la cuenta de Donald Trump corresponde al perfil institucional utilizado por los presidentes de Estados Unidos, mientras que Trumpet Lovers no está relacionada con el mandatario, sino que comparte contenido sobre el instrumento musical.

"Trumpetlovers es una cuenta de trompetas jajaja", escribió un usuario.

Otro añadió:

"Esa cuenta pertenece a los actuales presidentes de los Estados Unidos. Biden y Obama también estaban a cargo de ello".

¿Dónde conoció Yahir a Charlie Kirk?

De acuerdo con publicaciones compartidas por seguidores del cantante, Yahir coincidió con Charlie Kirk durante un partido de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al que asistió como invitado junto con su familia.

"A esto se refería Yahir cuando dijo que estuvo una semana antes y que lo vio. Fue porque estuvieron en el mismo lugar por un evento donde invitaron a Yahir y su familia", señaló una fan del cantante en X.

En la publicación también compartió imágenes de las publicaciones realizadas por Yahir y por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, con las que buscó demostrar que ambos estuvieron presentes en el mismo evento.

A esto se refería Yahir cuando dijo que estuvo una semana antes y que lo vio. Fue porque estuvieron en el mismo lugar por un evento donde invitaron a Yahir y su familia. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Uuiafl2hgC — mar🙅🏻‍♀️✌🏻 (@maruchisyya) August 4, 2026

Pese a estas explicaciones, algunos usuarios continuaron asegurando que el habitante de La Casa de los Famosos 2026 simpatiza con ideologías conservadoras.

"El lavado de imagen a full, ya acepten que a Yahir le gusta esa ideología", sentenció un usuario en X.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.