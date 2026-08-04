La influencer y creadora de contenido Karely Ruiz rompió el silencio sobre el momento de terror que ella y su esposo vivieron la madrugada del pasado 29 de julio, luego de que hombres armados irrumpieran en su casa de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Karely Ruiz y su esposo, Jhon Echeverry, compartieron los detalles del robo a su casa en su canal de YouTube. En un video de más de 16 minutos, la creadora de contenido confesó que el miedo fue tan intenso que incluso se hizo del baño durante el asalto.

Esto fue lo que contó la influencer sobre los momentos de terror que vivió junto a su familia.

Así fue el robo a la casa de Karely Ruiz

La regiomontana contó a sus seguidores que el atraco ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana del pasado 29 de julio . En la vivienda solo estaban ella, su esposo Jhon Echeverry y un amigo. Ambos se encontraban en la sala de cine de la casa cuando comenzaron a escuchar ruidos.

"Todo ocurrió el 29 de julio a las 3:30 de la mañana. Mi esposo y yo estábamos en esta habitación, en nuestra sala de cine... Estábamos acostados... Y entraron unas personas armadas. Se nos hizo extraño porque nada más estábamos él y yo y un amigo de nosotros, y pues el escuchar ruido... la verdad sentimos mucho miedo", expresó.

La influencer explicó que los delincuentes golpearon a su esposo mientras buscaban dinero dentro de la vivienda. Incluso, intentó ofrecerles su automóvil con tal de que no les hicieran daño. Además, confesó que el miedo fue tan grande que se hizo del baño.

"Abrieron la puerta, se metieron. Golpearon a mi esposo, yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no lo podíamos creer la verdad. Entraron y preguntaron que dónde teníamos el dinero, nosotros normalmente no guardamos dinero por lo mismo, por la inseguridad está muy fea. Mi esposo les dijo que las cosas de valor las teníamos arriba. De hecho, yo les dije, aquí está mi carro, llévenselo. No queremos que nos hagan nada", detalló.

Karely también confirmó que los asaltantes les quitaron sus teléfonos celulares para impedir que llamaran a la policía. Finalmente, gracias al Apple Watch de su esposo lograron contactar al padre de la influencer, quien dio aviso a las autoridades.

Jhon Echeverry también relató que, después de que los delincuentes abandonaron la vivienda, intentaron pedir ayuda a un vecino. Sin embargo, aseguró que este les negó el acceso a su casa e incluso los amenazó con llamar a la policía.

"Nos fuimos a resguardar. Nos tocó una persona cero comprensiva, pasamos por una situación muy difícil... le pedimos a un vecino, le suplicamos, le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue eminente. Nos dijo que no, que nos retiráramos, que él iba a llamar a la policía. Se me hizo muy ilógico porque yo le dije que quería llamar a la policía y él quería correrme y llamar a la policía".

Karely Ruiz confirma que se mudará tras el robo a su casa

La influencer reveló que, después de que el caso se volviera mediático, ella y su esposo comenzaron a temer por su integridad. Principalmente porque algunos medios difundieron la ubicación de su domicilio. Tras esto, tomaron la decisión de abandonar la casa donde ocurrió el asalto.

"No habíamos querido hablar con la prensa por lo que hicieron. No se nos hace justo que haya venido hasta acá más de no sé cuántos medios... se nos hace muy injusto que ellos nos vean como para monetizar o nos vean como para aprovecharse del momento cuando es una situación difícil en donde mi hija pudo haber corrido peligro, mi esposa, incluso yo", explicó Jhon Echeverry.

Por su parte, Karely Ruiz aseguró que la filtración de su dirección incrementó el miedo que sienten tras el robo.

"Y filtraron todo. Mi dirección, hasta con drones vinieron a grabar, o sea ya todo mundo sabe dónde vivimos, que obviamente nos vamos a ir de aquí porque corremos peligro. En este momento nos sentimos con miedo, nos sentimos en peligro porque lo que hicieron los medios no está bien, y dormimos con miedo".