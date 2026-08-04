El pasado 30 de julio, NSW Athletics y el Club de Atletismo del Distrito de Sutherland informaron el fallecimiento de la atleta australiana Natasha Ward a los 21 años.

La noticia conmocionó al mundo deportivo. En redes sociales lamentaron la pérdida de la joven corredora, quien era considerada una de las promesas del atletismo australiano.

A continuación te contamos quién era Natasha Ward, qué se sabe sobre la causa de su muerte y cómo se dio a conocer la noticia.

¿Quién era Natasha Ward?

Natasha Ward era una corredora australiana de media distancia que destacó por sus logros en competencias nacionales. Entre sus logros se encuentra una medalla de bronce en la prueba de 800 metros de los Campeonatos Nacionales UniSport, celebrados en abril de este año.

De acuerdo con diversas fuentes, a lo largo de su trayectoria compitió en pruebas de 400, 800 y 1,500 metros. Además, corrió junto con las reconocidas atletas australianas Morgan Mitchell y Claudia Hollingsworth durante el Campeonato Australiano de 2024.

Además de ser atleta, Ward también estudiaba Ciencias del Ejercicio y el Deporte en la Universidad Macquarie de Sídney.

Así se dio a conocer el fallecimiento de Natasha Ward

El 30 de julio, NSW Athletics y el Club de Atletismo del Distrito de Sutherland dieron a conocer la noticia de su fallecimiento mediante un comunicado conjunto.

"Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia sobre el fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward", se lee en el comunicado.

Ambas organizaciones destacaron sus logros, así como su calidez humana, que la llevó a ser un miembro de la comunidad atlética muy apreciada.

"Más allá de sus logros en la pista, Natasha era un miembro muy querido de nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento", continúa el comunicado.

¿De qué murió Natasha Ward?

Hasta el momento, las autoridades y las organizaciones deportivas no han informado públicamente la causa de la muerte de Natasha Ward.

Tampoco se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Por ahora, sólo resta esperar si su familia o autoridades correspondientes deciden revelar más adelante su causa de muerte.