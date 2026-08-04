La Leagues Cup 2026 hará historia al disputar, por primera vez, partidos oficiales en territorio mexicano, una decisión que marca un cambio importante en el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). ¿Qué partidos se jugarán en México? Te contamos cuáles son los estadios que albergarán los encuentros y las fechas, para que no te los pierdas.

¿Qué es la Leagues Cup? Es una competencia anual autorizada por la Concacaf que reúne a 36 clubes (los 18 equipos de la LIGA MX y 18 clubes clasificados de la MLS) en un formato completamente interligas. Se disputará desde el 4 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2026.

Para este año, la organización confirmó que varios encuentros de la fase inicial se jugarán en estadios de la Liga MX, por lo que miles de aficionados ya buscan conocer qué partidos habrá en México, cuáles serán las sedes, las fechas y dónde comprar boletos.

¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 se jugarán en México?

Toluca vs Seattle Sounders

Fecha: 5 de agosto

Hora: 20:00 horas (hora del centro de México)

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

América vs San Diego FC

Fecha: 6 de agosto

Hora: 20:00 horas (hora del centro de México)

Estadio: Banorte

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

Tigres vs Vancoucer Whitecaps

Fecha: 11 de de agosto

Hora: 20:00 horas (hora del centro de México)

Estadio: Universitario

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

Toluca vs FC Dallas

Fecha: 12 de agosto

Hora: 20:00 horas (hora del centro de México)

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2026?

Los encuentros podrán seguirse a través de:

-Apple TV

Algunos partidos seleccionados también se transmitirán por TelevisaUnivision, FOX Sports, TSN y RDS. La información de transmisión, una vez disponible, podrá consultarse en LeaguesCup.com/Schedule.

¿Cómo comprar boletos para la Leagues Cup?

Los aficionados podrán visitar LeaguesCup.com/Tickets para asegurar sus asientos.