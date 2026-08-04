¿Melania se separará de Donald Trump? Esta es la pregunta que circula en la prensa estadounidense luego de que una fuente cercana revelara los presuntos planes que tiene para cuando termine su papel como primera dama de Estados Unidos.

Según el informante, Melania ya estaría viviendo su separación del presidente, aún cuando siguen siendo un matrimonio y ambos son las figuras de la Casa Blanca en esta administración. Sigue leyendo para conocer más detalles.

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De acuerdo con reportes del medio Radar Online, el insider afirmó que Melania vive una vida separada del político republicano y que su matrimonio podría concluir con el divorcio oficial una vez que finalice la presidencia de Trump en 2029.

Cuando Melania regresó como primera dama, se habló de que tenía su propio espacio en la Casa Blanca, separada de Trump, que sólo usaría cuando estuviera asumiendo su labor.

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Fuera de ello, las vidas separadas también estarían ocurriendo en sus residencias de Nueva York y Florida, donde la exmodelo tiene propiedades privadas únicamente para ella y su hijo.

“El espacio de Trump en la Torre Trump es ostentoso y recargado, puro kitsch trumpiano. E de Melania es austero, elegante y de color beige. Así llevan sus vidas separadas”, afirmó la fuente.

Según cita el medio a la exasesora de Melania, Stephanie Winston, el matrimonio entre ambos siempre ha sido un asunto “transaccional” y que la primera dama es únicamente un objeto de exhibición para el presidente.

“Creo que se trata de un matrimonio transaccional. Donald consiguió una acompañante atractiva, y Melania obtuvo dos décadas de éxito como modelo”, apunta Winston.

Aunado a estos comentarios, Winston habló sobre las opiniones que tiene Melania Trump sobre su esposo: “En resumen, lo encuentra repugnante”, detalló.

Previamente se reportó que Melania “odiaba a Trump con toda su alma”, según declaraciones de Winston al programa de noticias 60 Minutes Australia. Aunado a esto, señaló que ya no están juntos a pesar de las apariencias y que entre ellos, “todo es independiente, son personas que viven vidas separadas”.

Desde que Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Melania Trump ha mantenido un perfil bajo y con pocas apariciones en público, llevando su vida en privado sólo con su hijo Barron Trump en Nueva York.