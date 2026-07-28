¿Melania y su hijo Barron Trump están en peligro de muerte? Según recientes informes, sí, la familia del presidente Donald Trump estaría en la mira de los iraníes en medio de los conflictos geopolíticos y constantes ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En redes sociales y titulares de la prensa estadounidense se ha estado comentando sobre una supuesta amenaza contra la primera dama y su hijo enviada por los iraníes, en la que se asegura se vigila los movimientos de Melania y existe un plan para matarla.

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Un video filtrado como una campaña de propaganda iraní, dirigida contra Melania y su hijo, insta a sus seguidores a asesinarlos bajo el título “Cómo matar a Melania Trump”. El clip muestra imágenes clave de la primera dama, como los lugares en Nueva York que suele visitar, las rutas que sigue y las tiendas en las que compra. Hacia el final del video se habla también de atentar contra Barron Trump.

De acuerdo con el New York Post, hay varias estrategias que Irán podría poner en marcha para dañar a Melania Trump durante sus compras en tiendas de lujo en la ciudad, mismas que serían “apropiadas para operaciones de combatientes por la libertad global”.

En el video que se le adjudica a Irán se plantea envenenar la ropa que compra a través de un agente especial y de ir contra Barron próximamente: “Esto sólo es el principio. Barron Trump, esperamos”.

Hasta el momento no hay declaraciones oficiales sobre dichas amenazas por parte del presidente estadounidense o de la Casa Blanca.

Ya habían amenazado con matar a Ivanka Trump

El video se ha hecho viral después del último atentado que vivió Trump en la Cena de Corresponsales y de la exhibición de amenazas en vallas publicitarias en Teherán donde se pide acabar con la vida de los hijos del presidente, Donald Jr., Eric, Ivanka, Tiffany y Barron bajo la frase: “Sangre por sangre”.

Asimismo, hace poco se reveló un supuesto plan para acabar con la vida de Ivanka Trump y su familia como venganza por el asedio que se vive en Irán por parte del presidente y sus aliados.

Radar Online afirmó que se hizo una denuncia federal en contra de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi por intentar matar a Ivanka. Presuntamente, en abril pasado se compartió en Snapchat un complot para atentar contra su vida como forma de vengarse de Trump.

Los planes estaban centrados en una estrategia similar, con mapeos de sus rutas, agenda diaria, lugares que frecuentaba y personas con las que se encontraba.

“Desde el fondo del asunto, donde tu hija Ivanka, esa zorra que se arroja a los brazos de los hombres, adorna su rostro con ligereza y respira con deleite dondequiera que cae al borde de un hombre rico y adinerado”, dice el presunto mensaje.

El texto agregó que Ivanka estuvo al borde de la muerte en dicho momento mientras estaba de viaje en París con su familia, ciudad en la que supuestamente operaba el grupo terrorista Kata’ib Hezbollah simultáneamente a su visita.

“Eres un idiota, tu hija estuvo al borde de la muerte hace trece días, pero nuestros hombres no matan p*utas”, cita Radar Online sobre dicho mensaje.