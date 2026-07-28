Alemania abrió una nueva oportunidad laboral para profesionales mexicanos de enfermería interesados en desarrollar su carrera en Europa. La vacante fue difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) como parte de un programa de movilidad laboral internacional enfocado en cubrir la creciente demanda de personal de salud en el país europeo, especialmente en el sector de atención a personas adultas mayores.

La oferta está dirigida a técnicos en enfermería titulados que deseen incorporarse a un centro especializado en el cuidado y atención de adultos mayores. Los trabajadores seleccionados tendrán la responsabilidad de brindar asistencia individualizada a los residentes, garantizando su bienestar y calidad de vida mediante cuidados integrales y un servicio de alta calidad.

Entre las funciones que deberán desempeñar se encuentran la administración de medicamentos, la ejecución de planes de cuidado, la atención a residentes con demencia, el acompañamiento a consultas médicas y la asistencia en actividades relacionadas con la movilidad, nutrición, evacuación y traslado de los pacientes. Asimismo, colaborarán en evaluaciones médicas, supervisarán a personal auxiliar y mantendrán comunicación con los familiares de los residentes.

Requisitos para aplicar al trabajo en Alemania

Los interesados en obtener esta oportunidad laboral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Carrera técnica en Enfermería.

Contar con título profesional.

Tener entre 2 y 3 años de experiencia como personal técnico en enfermería.

Conocimientos en cuidados básicos.

Experiencia en atención a residentes con demencia.

Manejo de administración de medicamentos.

Capacidad para la ejecución de planes de cuidados establecidos.

Experiencia en la atención y asistencia de personas adultas mayores.

Conocimientos de primeros auxilios.

No se requiere conocimiento previo del idioma alemán.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios y turnos variables.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

La empresa informó que las personas seleccionadas deberán participar en una jornada de vinculación laboral presencial. Además, quienes avancen en el proceso recibirán un curso presencial de idioma alemán en Monterrey como parte de la preparación previa a su incorporación laboral en Alemania.

El proceso de reclutamiento inició el 13 de julio de 2026 y tendrá una duración aproximada de tres meses, periodo durante el cual se evaluará a los aspirantes. También se llevará a cabo una entrevista presencial como parte de las etapas de selección.

Prestaciones y beneficios del trabajo en Alemania

La vacante ofrece diversas prestaciones para quienes resulten contratados, entre ellas:

Seguridad social pública.

Transporte.

Contrato por tiempo determinado.

Capacitación en idioma alemán.

Oportunidad de adquirir experiencia laboral internacional.

Para los profesionales mexicanos de enfermería, esta convocatoria representa una alternativa atractiva para obtener experiencia en el extranjero, mejorar sus ingresos y formar parte de uno de los sistemas de salud más reconocidos de Europa. Además, el salario ofrecido es de 42 mil 300 pesos mensuales, lo que convierte a esta oferta en una oportunidad destacada para quienes buscan crecimiento profesional fuera de México.