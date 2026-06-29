Un tiroteo ocurrido el lunes en un centro de bienestar juvenil en el norte de Alemania dejó seis personas muertas , en un incidente que, según las autoridades, pudo haberse originado por una disputa de custodia. El presunto agresor fue detenido.

Cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— murieron en el lugar del tiroteo en Stade, informó la policía. Una sexta, también adulta, falleció más tarde en un hospital. Los seis eran empleados del centro juvenil o de entidades afiliadas, indicaron.

“La policía investiga el motivo y el curso exacto de los acontecimientos bajo alta presión”, dijo en una conferencia de prensa Daniela Behrens, ministra del Interior de la región de Baja Sajonia, y agregó que se trató de un crimen extremadamente violento a sangre fría, “aparentemente en una disputa de custodia”.

La policía indicó que varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó la agencia de noticias alemana dpa, pero no dio una cifra específica ni información sobre la identidad de las víctimas.

La policía detalló que el tiroteo tuvo lugar en el centro en la calle Dankersstrasse, una vía al sur del centro de la localidad. Ese centro incluye alojamiento temporal para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos.

Un sospechoso principal fue detenido, mientras que otras dos personas fueron objeto de “medidas policiales” bajo sospecha de participación, dijo la policía en un comunicado. No se dieron más detalles.

Imágenes de video tras el tiroteo mostraron una gran presencia policial, junto con personal de servicios de emergencia y varias ambulancias en una calle residencial.

Las leyes de armas de Alemania son más restrictivas que las de Estados Unidos, y los tiroteos masivos son inusuales, pero ocurren.

Vitali Mertens, que vive al otro lado de la calle donde se encuentra el lugar, dijo que oyó disparos y que “toda la zona fue acordonada de inmediato”.

Stade tiene unos 50.000 habitantes y se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) de Hamburgo.