El ejército de Estados Unidos redobló este lunes sus esfuerzos en Venezuela para acelerar la llegada de la ayuda a las víctimas de los dos terremotos, cuyo trágico balance no deja de aumentar, con más de 1.700 muertos , además de decenas de miles de desaparecidos.

Cinco días después de que poderosos sismos consecutivos arrasaran barrios enteros en el estado costero de La Guaira y derrumbaran también edificios en Caracas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecen a pesar del trabajo de equipos de rescate llegados de 27 países.

Cientos de cadáveres se encuentran en morgues improvisadas en depósitos del puerto de La Guaira, a 40 km de Caracas y que fue la zona más golpeada por los terremotos, constató este lunes una periodista de la AFP.

"Me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, pues, y los hijos de mi hermano", dijo Wilker Molalla, de 25 años. "Estamos esperando que lleguen más furgonetas y esas cosas para que nos las puedan entregar, sí, con el acta de función y los documentos", agregó.

El balance subió este lunes a por lo menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos , informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. También reportó 5.034 heridos.

La ONU, que teme un aumento del número de víctimas, suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior, dijo a la prensa por videoconferencia el coordinador de Naciones Unidas en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Un total de 27 países han movilizado más de 40 equipos de búsqueda y rescate , es decir más de 2.000 rescatistas y personal junto con más de 160 perros, según Del Tindaro.

Marines estadounidenses trabajan en la reparación del puerto de La Guaira para permitir el envío de suministros y equipos por mar, informó a periodistas en Washington un funcionario del gobierno de Estados Unidos.

Militares de la Fuerza Aérea estadounidense ayudan a restablecer el tránsito en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas y que ya fue reabierto parcialmente para vuelos de carga y de ayuda humanitaria.

- Esperanza en medio del horror -

La ventana crítica de 72 horas para rescatar con vida a personas atrapadas se ha cerrado. Pero puede haber milagros.

Un mensaje de WhatsApp encendió las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros, más de 120 horas después del desastre.

Una mujer escribió al encargado de un edificio de apartamentos derrumbado en Caraballeda, una de las zonas más afectadas, a unos 40 kilómetros de Caracas, para decir que seguía viva, contó a la AFP un rescatista voluntario, Daniel Pino.

Y un joven de 21 años identificado como Aaron Levi fue rescatado este lunes en la cercana localidad de Tanaguarena, según un video difundido por un fotógrafo que presenció la operación para sacarlo.

Pero el temor acecha. Este lunes por la mañana, una fuerte réplica de magnitud 4,6 que se sintió en Caracas y La Guaira, revivió la angustia sin provocar sin embargo daños adicionales.

"Se sintió bastante", dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira. Es la réplica más intensa reportada desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

La Guaira, que ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos, parece una zona de guerra. Hileras de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos. 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.

Imágenes de dron de AFPTV desde La Guaira mostraban columnas de humo elevándose entre los escombros mientras barrios enteros quedaban reducidos a polvo.

- Ira por la lentitud -

El doble sismo ocurrió en un país sumido en una profunda crisis política y económica. Separados por segundos de diferencia, fueron de los más fuertes y devastadores registrados en América Latina.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno.

"Nosotros mismos somos los que hacemos todo. Nosotros mismos, nos ayudamos y confiando en que Dios, creemos que Dios nos sostuvo", declaró a AFP Dayana Lean, de 51 años, en playa Los Cocos, en La Guaira.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares , 6% del PIB del país petrolero.

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre.

También intenta controlar la cobertura de la prensa internacional. La prensa es trasladada en buses a zonas específicas de La Guaira, según el gobierno para evitar epidemias.

Las ofertas de asistencia abundan, pero la AFP presenció saqueos en La Guaira y se multiplican las denuncias de robos.

La crisis económica en Venezuela ha afectado gravemente a los hospitales y los servicios públicos. Millones de venezolanos se han exiliado en los últimos años.

La líder opositora María Corina Machado dijo el domingo a la cadena estadounidense Fox que estará de regreso en Venezuela "muy pronto". "Llegó el momento, es mi deber estar junto a mi pueblo", afirmó.