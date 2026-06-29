Maribel Guardia se convirtió en tema de conversación entres sus fanáticos luego de compartir fotografías de sí misma apoyando a la Selección Mexicana en sus recientes partidos dentro de la Copa 2026.

En un par de publicaciones hechas en Instagram, la celebridad se dejó ver ataviada con dos conjuntos que destacaron su inigualable belleza y la silueta de infarto que conserva a sus 67 años de edad.

Uno de los looks, al parecer hecho con IA, se trató de un bikini con el diseño de la camiseta del Tri estampado en la tela, además de los parches de México y Adidas en las copas del bralette.

Para el segundo atuendo, la celebridad se dejó ver ataviada con una camiseta verde, a juego con un minishort negro, calcetas blancas y tenis casuales a juego.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye negro y sombras ahumadas; su cabello se lució peinado en mechones largos con flequillo lacio.

En el pie de foto dejó un mensaje de orgullo y apoyo a la Selección Mexicana, que esta semana busca pasar a los octavos en el Mundial 2026 frente a Ecuador.

La cantante escribió: “Hasta Gizmo se puso la camiseta. Qué alegría nos ha dado la Selección Mexicana con este paso perfecto por fase de grupos, líder, invicto y con goleada incluida. Abrazo de gol para todos”.

Durante los últimos meses, Maribel Guardia ha estado en el centro de la polémica debido a la confrontación legal y familiar que sostiene con su nuera Imelda Tuñón. En una reciente entrevista, Tuñón reveló que Maribel le pedía que no cuestionara los comportamientos de su hijo Julián Figueroa cuando eran pareja, incluso cuando supuestamente le era infiel.

“A mí lo único que me decía Maribel era que por favor que no lo cuestionara, que no me le pusiera enfrente porque, o sea, que no le dijera cosas feas como para que me pegara”, contó en Venga la Alegría.

Tuñón señaló que Julián tenía comportamientos erráticos provocados por los problemas de salud y adicciones que tenía: “Sí veías cosas que no eran normales. Yo veía cosas de una persona que tenía adicciones, entonces la verdad es que no lo puedo culpar y no puedo decir que era malo”.