En redes sociales se volvió viral un video en el que una guardia de seguridad de Liverpool, sucursal Perisur, insulta a una joven afromexicana y la acusa de intentar robar. Tras comprobar que la mujer no sustrajo ningún artículo, la empleada se retira sin ofrecerle una disculpa.

El caso provocó indignación entre usuarios de TikTok y otras redes sociales, donde cientos de personas calificaron el hecho como un acto de racismo y exigieron que la tienda departamental tome medidas.

Acá te contamos cómo sucedieron los hechos.

Guardia de Liverpool acusa a mujer afromexicana de robar por su color de piel

A través de TikTok, la usuaria @NathalieGW23 denunció el presunto acto de racismo que vivió en Liverpool Perisur el pasado 11 de agosto, cuando acudió a comprar un vestido.

Según relató, notó que una guardia de seguridad comenzó a seguirla por la tienda. Al preguntarle si ocurría algo o si necesitaba ayuda, la empleada la llamó "P*nche negra" y la acusó de robar.

Nathalie comenzó a grabar lo ocurrido. Esto molestó a la guardia, quien le exigió que dejara de filmarla.

“Deja tu teléfono. No te autorizo a que me grabes”, se escucha decir en el video.

La joven sostiene que fue perfilada por su color de piel y explica que únicamente había entrado al baño. Aun así, la guardia insistió en revisar su mochila.

“Me están perfilando por mi color de piel. Yo pasé al baño”, afirma Nathalie.

“Quítate la mochila”, responde la guardia.

“Pero aquí viene la señorita que me viene siguiendo desde hace un rato”, contesta la joven.

“Sí, porque la señora quiere robar”, acusa la empleada.

Para demostrar su inocencia, Nathalie vació el contenido de su mochila, donde llevaba libros y folders. Al comprobar que no había robado nada, la guardia se alejó sin disculparse.

La joven también explicó que durante todo su recorrido no tomó prendas de los exhibidores, no ingresó mercancía a los probadores y nunca mostró una conducta sospechosa. Por ello, aseguró que fue señalada únicamente por ser afromexicana.

Tras el incidente, solicitó hablar con el jefe de seguridad y pidió que revisaran las cámaras para aclarar lo sucedido.

“Que se revise el recorrido que yo hice para que vean que no fue que yo agarré algo y luego lo tiré. Eso no pasó. Es perfilamiento por color de piel”, expresó.

Al final del video, el jefe de seguridad le ofrece una disculpa y le asegura que revisarán lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Así reaccionaron las redes al caso de la mujer afromexicana acusada de robo en Liverpool

El video rápidamente se viralizó en TikTok y acumula 4.7 millones de visualizaciones y más de 21 mil comentarios.

Mientras algunos usuarios exhortaron a Nathalie a emprender acciones legales, otros exigieron el despido de la guardia de seguridad. También hubo personas que aseguraron haber vivido experiencias similares en tiendas Liverpool por su color de piel o apariencia.

Otro más señaló que la guardia de seguridad también era de piel morena, y no tenía por qué reaccionar así.

Entre los comentarios más destacados se leen: