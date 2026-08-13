En medio de la polémica que ha surgido por las limitaciones anunciadas por el gobierno colombiano para el recibimiento de apoyo internacional, tras el devastador terremoto de 7.4 que azotó Colombia a inicios de semana, el Topo Mayor de México, Héctor Méndez, denunció que le están poniendo “trabas” para llevar a cabo sus labores de rescate con la organización civil Topos Azteca.

¿Qué está ocurriendo con los rescates en Colombia y la ayuda extranjera? Según reveló el Topo Mayor en una entrevista con el medio local Proclama del Pacífico, las labores de búsqueda y rescate de los Topos Azteca se han visto mermadas por ciertos obstáculos y peticiones que no les permiten acceder a zonas de desastre.

Según contó, el jefe de bomberos de Cali, que participa en las labores de ayuda, ha complicado su trabajo y el de Topos Azteca, ya que para acceder a las zonas de desastre se les ha pedido un documento que avale que tiene un seguro de vida.

“El jefe de bomberos, defendiendo un coto de poder efímero, sus 15 minutos de fama, tratando de obstaculizar y pretendiendo, preguntándome que si yo tenía un seguro de vida de cada uno de los elementos le dije: ‘Oiga, vayámonos hablando con respeto. Son 40 venezolanos y gente que viene, mexicanos y venezolanos, y usted me pide, me hace peticiones absurdas’”, contó el rescatista.

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El experto dijo que la organización civil llegó a Colombia con el objetivo de ayudar, no de hacer el trabajo de nadie más: “Es más, lo que venimos a hacer, ustedes no lo hacen. Y los de abajo te obstaculizan, digo, yo no vengo por tu trabajo. Nosotros somos rescatistas (...) Lo que venimos a hacer, ustedes no lo hacen porque tienen miedo”, señaló.

Previo a esta entrevista, el Topo Mayor fue cuestionado en un programa de radio sobre la llegada de los rescatistas mexicanos a Colombia. El presentador Néstor Morales le preguntó si había ingresado al país con una autorización oficial del gobierno: “¿Cuántos topos como usted llegaron a Cali (...)? ¿Llegaron coordinados y autorizados por el gobierno nacional?”.

Ante esto, Méndez respondió contundente que no estaban haciendo una labor política ya que los integrantes de la organización de rescatistas no son políticos ni diplomáticos, sino que son personas que se dedican a ayudar a los demás en desastres como el terremoto ocurrido hace unos días.

“Nosotros somos voluntarios y atendemos el llamado del deber. Nosotros no somos diplomáticos, no solicitamos permisos, sino que acudimos a donde el deber nos llama. Si me pongo a seguir protocolos de tipo administrativo burocráticos, nunca voy a ningún lado”, apuntó el hombre de 80 años.

Dentro de este contexto cabe destacar que el gobierno de Colombia limitó el recibimiento de apoyo de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria únicamente a países como Estados Unidos, El Salvador e Israel. El apoyo de México fue vetado por las autoridades colombianas, según detalló la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana.

“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no”, señaló y agregó que se les pidió una certificación adicional para permitir la asistencia del equipo mexicano.