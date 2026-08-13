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Durante la mañana de este 13 de agosto de 2026, distintos puntos del territorio mexicano registraron actividad sísmica, de acuerdo con el .

Aquí te contamos dónde tembló hoy en , cuál fue la magnitud de los sismos y dónde se ubicaron sus epicentros, según los reportes del SSN. Además, te compartimos algunas recomendaciones rumbo al Segundo Simulacro Nacional 2026.

¿Tembló hoy 13 de agosto de 2026 en México? Esto reportó el SSN

Durante las primeras horas de este jueves 13 de agosto de 2026, el SSN reportó varios movimientos telúricos en diferentes puntos del país.

Hasta las 10:00 horas, el movimiento de mayor magnitud registrado fue de 4.3.

El sismo ocurrió a las 08:14:25 horas, a 55 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, y tuvo una profundidad de 60.8 kilómetros, de acuerdo con el reporte del SSN.

Por sus características, este movimiento no activó la alerta sísmica en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que un sismo active la alerta sísmica en la CDMX, debe ser de magnitud cercana a 6, aunque también depende de factores como la ubicación del epicentro y la energía estimada del movimiento.

Los sismos de mayor magnitud registrados hoy en México

A continuación, te compartimos los sismos de mayor magnitud del día de hoy 13 de agosto de 2026, registrados por el SSN:

MagnitudHoraEpicentroProfundidad
4.308:14:2555 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas60.8 km
3.906:10:5087 km al noroeste de San Felipe, Baja California19.9 km
3.809:38:26114 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas5.0 km
3.709:30:5492 km al sur de Coalcomán, Michoacán3.7 km
3.609:30:5717 km al oeste de Río Grande, Oaxaca15.4 km
3.509:11:4097 km al sureste de San Felipe, Baja California5.0 km
3.504:25:338 km al norte de Puerto Escondido, Oaxaca

¿Cuándo habrá Simulacro en la CDMX?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas con el objetivo de "promover la participación activa de la sociedad para reducir los riesgos ante desastres", de acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Recomendaciones para el Segundo Simulacro Nacional 2026

Antes de participar en el simulacro, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

  • Conocer cómo actuar antes, durante y después de un sismo.
  • Identificar la alerta sísmica.
  • Ubicar las rutas de evacuación y los puntos de reunión.
  • Elaborar un plan familiar de protección civil.
  • Consultar el Atlas Nacional de Riesgos (ANR).
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