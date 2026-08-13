Durante la mañana de este 13 de agosto de 2026, distintos puntos del territorio mexicano registraron actividad sísmica, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Aquí te contamos dónde tembló hoy en México, cuál fue la magnitud de los sismos y dónde se ubicaron sus epicentros, según los reportes del SSN. Además, te compartimos algunas recomendaciones rumbo al Segundo Simulacro Nacional 2026.

¿Tembló hoy 13 de agosto de 2026 en México? Esto reportó el SSN

Durante las primeras horas de este jueves 13 de agosto de 2026, el SSN reportó varios movimientos telúricos en diferentes puntos del país.

Hasta las 10:00 horas, el movimiento de mayor magnitud registrado fue de 4.3.

El sismo ocurrió a las 08:14:25 horas, a 55 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, y tuvo una profundidad de 60.8 kilómetros, de acuerdo con el reporte del SSN.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 55 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 13/08/26 08:14:25 Lat 15.04 Lon -93.19 Pf 60 km pic.twitter.com/HRexJqCQwN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 13, 2026

Por sus características, este movimiento no activó la alerta sísmica en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para que un sismo active la alerta sísmica en la CDMX, debe ser de magnitud cercana a 6, aunque también depende de factores como la ubicación del epicentro y la energía estimada del movimiento.

Los sismos de mayor magnitud registrados hoy en México

A continuación, te compartimos los sismos de mayor magnitud del día de hoy 13 de agosto de 2026, registrados por el SSN:

Magnitud Hora Epicentro Profundidad 4.3 08:14:25 55 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas 60.8 km 3.9 06:10:50 87 km al noroeste de San Felipe, Baja California 19.9 km 3.8 09:38:26 114 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas 5.0 km 3.7 09:30:54 92 km al sur de Coalcomán, Michoacán 3.7 km 3.6 09:30:57 17 km al oeste de Río Grande, Oaxaca 15.4 km 3.5 09:11:40 97 km al sureste de San Felipe, Baja California 5.0 km 3.5 04:25:33 8 km al norte de Puerto Escondido, Oaxaca —

¿Cuándo habrá Simulacro en la CDMX?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas con el objetivo de "promover la participación activa de la sociedad para reducir los riesgos ante desastres", de acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Recomendaciones para el Segundo Simulacro Nacional 2026

Antes de participar en el simulacro, las autoridades de Protección Civil recomiendan: