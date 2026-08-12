México es uno de los países con mayor actividad sísmica de América y, cada vez que ocurre un temblor fuerte, vuelve a surgir no sólo el miedo sino decenas de preguntas sobre la razón por la que se produce este tipo de fenómeno natural en el país; la respuesta es el Cinturón de Fuego. ¿Sabes qué es? ¿Si México está ubicado en él? Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la NASA han hablado al respecto.

El Cinturón de Fuego (también conocido como Anillo de Fuego) es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Mide alrededor de 40,000 kilómetros de largo, tiene forma de herradura y rodea las costas del Océano Pacífico, abarcando gran parte de América, Asia y Oceanía.

La UNAM ha explicado que los volcanes de México forman parte de esta enorme zona de actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. “Esta zona ha llamado la atención de los científicos desde hace tiempo; de hecho, desde hace más de cincuenta años se sabe que las diferentes placas tectónicas que conforman la superficie terrestre se juntan unas con otras e interactúan para formar este cinturón”, afirmó el sismólogo Raúl Valenzuela Wong, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Por su parte, también la NASA ha documentado mediante observaciones satelitales y estudios geofísicos cómo los movimientos y límites entre placas producen deformaciones y terremotos en distintas regiones de México.

¿México está en el Cinturón de Fuego?

Sí, México está en el Cinturón de Fuego, pero no todo el territorio, sino particularmente la costa del Pacífico y las zonas donde interactúan diferentes placas tectónicas. Es por esta razón que la actividad sísmica no es uniforme en todo el país.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La UNAM señala que la sismicidad de México está relacionada con la interacción de cinco placas tectónicas:

Placa de Norteamérica

Placa del Pacífico

Placa de Cocos

Placa de Rivera

Placa del Caribe.

Estas placas se desplazan e interactúan entre sí y, cuando se libera de manera repentina la energía acumulada en las rocas, ocurre un sismo.

¿Qué estados de México tienen mayor actividad sísmica?

La actividad sísmica se concentra principalmente en determinadas regiones del país De acuerdo con información de la UNAM, la zona de subducción que genera buena parte de los sismos que afectan a México abarca principalmente:

Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas.

En esta región interactúan especialmente las placas de Cocos, Rivera y Norteamérica. Pero eso no significa que únicamente esos estados puedan experimentar terremotos.

¿El Cinturón de Fuego significa que habrá un gran terremoto en México?

No. Estar en una región tectónicamente activa no permite predecir la fecha, hora o magnitud exacta de un terremoto. La presencia del Cinturón de Fuego explica por qué existe una elevada actividad sísmica y volcánica, pero no significa que los científicos puedan decir que habrá un terremoto determinado en una fecha específica.

¿Septiembre es el mes en que más tiembla en México?

No existe evidencia científica de que septiembre sea el mes en que ocurran más terremotos en México. La coincidencia de varios sismos importantes en septiembre, incluidos los ocurridos en 1985 y 2017, ha generado una fuerte percepción social.

¿Se puede predecir un terremoto en México?

No existe actualmente un método científico que permita predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto.

¿Qué hacer durante un sismo?

La UNAM recomienda:

-Contar con medidas de prevención y conocer las rutas de evacuación.

-Durante un movimiento sísmico es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

-Después del movimiento, revisa posibles daños y permanece atento a información oficial.

-También es recomendable tener preparada una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos básicos, medicamentos personales, linterna y otros artículos necesarios.