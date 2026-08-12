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registró varios sismos durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del (SSN).

Aquí te contamos dónde, cuándo y con qué magnitud tembló hoy en México, además de la fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2026.

¿Tembló hoy 12 de agosto de 2026 en México? Esto reportó el SSN

Durante las primeras horas de este miércoles, el SSN reportó varios sismos en diferentes puntos del país. Un total de 39 antes de las 10 a.m. El movimiento de mayor magnitud registrado hasta el momento fue de 4.5.

El sismo ocurrió a las 5:56:30 horas, a 85 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte del SSN.

Este sismo no activó la alerta sísmica en Ciudad de México.

Sismos de mayor intensidad registrados en México durante el 12 de agosto de 2026:

#MagnitudFecha y horaEpicentro / localizaciónProfundidad
14.512 ago, 05:56:3085 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
— 14.003°, -92.519°		10.0 km
24.412 ago, 06:14:48121 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
— 14.272°, -93.198°		15.0 km
34.212 ago, 08:40:47142 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas
— 14.595°, -93.909°		10.0 km
44.112 ago, 03:24:08146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
— 14.002°, -93.317°		10.0 km
54.012 ago, 04:29:59125 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
— 14.063°, -93.121°		7.7 km
64.012 ago, 01:22:31101 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
— 15.396°, -94.716°		16.1 km
73.712 ago, 03:47:15174 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco
— 18.226°, -105.830°		10.0 km
83.712 ago, 01:57:5673 km al sureste de Linares, Nuevo León
— 24.567°, -98.916°		10.0 km
93.712 ago, 01:51:1574 km al sureste de Linares, Nuevo León
— 24.555°, -98.914°		10.0 km
103.612 ago, 03:04:0972 km al suroeste de Arriaga, Chiapas
— 15.738°, -94.335°		67.1 km

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026? Fecha y hora

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), este ejercicio tiene como objetivo “fortalecer la preparación, coordinación y capacidad de respuesta de los tres órdenes de gobierno... así como promover la participación activa de la sociedad para reducir los riesgos ante desastres”.

El Simulacro contemplará cinco hipótesis sísmicas, incluyendo un escenario de magnitud 7.7 en Puebla.

También se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum participará en la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del homenaje a las víctimas de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

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