La Ciudad de México tendrá varios días con lluvias fuertes durante esta semana, principalmente durante las tardes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Entre el martes 11 y el viernes 14 de agosto se prevén lluvias fuertes en CDMX, con una mayor probabilidad durante las tardes. Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles y otros efectos asociados con las precipitaciones.

El pronóstico indica que las temperaturas máximas en la capital se mantendrán entre 23 y 26 grados Celsius, mientras que durante las noches podrían registrarse temperaturas de entre 16 y 19 grados.

Clima CDMX hoy martes 11 de agosto: ¿a qué hora lloverá?

Para este martes 11 de agosto, el pronóstico del tiempo en CDMX señala condiciones medio nubladas durante la mañana, con temperaturas de 12 a 14 grados Celsius y viento del norte de alrededor de 10 km/h.

Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvia. Se esperan temperaturas de 24 a 26 grados, con 80% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Por la noche podrían presentarse nuevamente chubascos, con temperaturas de 16 a 18 grados y una probabilidad de lluvia de 40%.

Pronóstico para CDMX del martes

Mañana: 12 a 14 °C, medio nublado.

12 a 14 °C, medio nublado. Tarde: 24 a 26 °C, lluvias fuertes, 80% de probabilidad.

24 a 26 °C, lluvias fuertes, 80% de probabilidad. Noche: 16 a 18 °C, chubascos, 40% de probabilidad.

16 a 18 °C, chubascos, 40% de probabilidad. Viento: rachas de hasta 50 km/h durante la tarde.

Clima CDMX miércoles 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto continuará el potencial de lluvias fuertes en la Ciudad de México.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado y temperaturas de 13 a 15 grados Celsius. Para la tarde, el termómetro alcanzará entre 23 y 25 grados, con 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 40 km/h.

Por la noche se prevén chubascos, con una probabilidad de 40% y temperaturas de 16 a 18 grados.

Clima CDMX jueves 13 de agosto

El pronóstico para el jueves 13 de agosto mantiene las condiciones lluviosas en la capital.

La mañana será medio nublada, con temperaturas de 13 a 15 grados Celsius. Durante la tarde se esperan temperaturas de 23 a 25 grados, lluvias fuertes y una probabilidad de precipitación de 60%.

Por la noche podrían registrarse chubascos, con temperaturas de 17 a 19 grados.

Clima CDMX viernes 14 de agosto

Para el viernes 14 de agosto, el potencial de lluvias fuertes continuará durante la tarde.

La temperatura durante la mañana estará entre 13 y 15 grados Celsius, mientras que por la tarde alcanzará entre 24 y 26 grados.

La probabilidad de lluvias fuertes será de 60%, acompañada de rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la noche se esperan chubascos y temperaturas de 17 a 19 grados.

¿Qué días lloverá más en CDMX esta semana?

De acuerdo con el pronóstico proporcionado por el SMN, el martes 11 de agosto será el día con mayor probabilidad de lluvia en CDMX, con 80% durante la tarde.

Martes 11 24-26 °C 80% 50 km/h Miércoles 12 23-25 °C 60% 40 km/h Jueves 13 23-25 °C 60% 40 km/h Viernes 14 24-26 °C 60% 40 km/h

Por lo tanto, las tardes serán el periodo de mayor atención durante esta semana en la CDMX, ya que el pronóstico mantiene lluvias fuertes de martes a viernes.

¿Habrá viento fuerte en CDMX?

Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h en la Ciudad de México.

El SMN señala que los vientos iguales o superiores a 50 km/h pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomienda atender los avisos meteorológicos y las indicaciones de Protección Civil.

Las lluvias también pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones fuertes a intensas en distintas regiones del país podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos o arroyos.

¿Por qué lloverá en CDMX esta semana?

El pronóstico nacional señala que las condiciones de lluvia estarán asociadas con la interacción del monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera .

En la Ciudad de México, estas condiciones favorecerán principalmente las lluvias durante las tardes.

Además, el SMN mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el océano Atlántico, localizada aproximadamente a 6 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las siguientes 48 horas.

Por ahora, este sistema se encuentra muy alejado de la capital y el pronóstico específico para CDMX mantiene como principal condición meteorológica el potencial de lluvias durante las tardes.

Recomendaciones ante las lluvias en CDMX

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y viento, se recomienda a la población:

Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

Tomar precauciones durante los periodos de lluvia intensa.

Evitar zonas susceptibles a encharcamientos.

Tener precaución ante posibles ramas, árboles o anuncios que pudieran caer por el viento.

Atender las indicaciones de Protección Civil.

Mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al Sol durante los periodos de mayor temperatura.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (Conagua).