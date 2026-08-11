¿Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán se divorciaron? Es una pregunta que se hacen los miles de seguidores que tiene la modelo y exreina de belleza, sobre todo ahora que ella continuó con su vida mientras su pareja permanece en la cárcel federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. En redes sociales comenzó a circular un video en el que la famosa explica la razón por la que ya no habla de su esposo. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

Aunque actualmente llevan años separados físicamente debido a la condena de Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos, Emma Coronel volvió a referirse al padre de sus hijas. En una entrevista que ha sido ampliamente compartida en TikTok, la influencer señaló el motivo por el que prefiere no decir nada sobre el exlíder del cártel de Sinaloa.

“Sí puedo hablar de él, claro, pero no quiero crear controversia”, comentó Coronel, dejando en claro que no hay prohibición para mencionar el nombre del narcotraficante. A su vez, indicó que si va a generar polémica será por su cuenta y no a costas de alguien que no puede defenderse.

“Si voy a crear controversia, que sea mía y no de alguien que no puede defenderse o dar su versión”, mencionó. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Coronel y “El Chapo” se hayan divorciado.

Sin embargo, varios usuarios han manifestado su confusión con respecto al estatus sentimental de la pareja ya que ambos llevan años sin poder verse.

#méxico ♬ sonido original - Kimberly Espinoza /Periodista @kimex1814_periodistahn 📌 EMMA CORONEL HABLA DE "EL CHAPO" EN TIKTOK 📲 Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha incursionado en TikTok en los últimos días y sus videos han tenido bastante aceptación. En uno de sus clips, Coronel se refirió a la posibilidad de hablar sobre su esposo: "Sí puedo hablar de él claro, pero no quiero crear controversia. O sea si voy a crear controversia que sea mía propia y no de alguien que no puede defenderse o dar su versión ¿Me explico?" La exreina de belleza ha usado su cuenta para compartir aspectos de su vida diaria, lo que ha generado reacciones divididas en redes. #EmmaCoronel #ElChapo #TikTok

¿Cuándo se casaron Emma Coronel y “El Chapo”?

Emma Coronel se casó con Joaquín Guzmán Loera en 2007, cuando ella tenía 18 años y él, 50. Tiempo después, la pareja tuvo dos hijas gemelas, Email Guadalupe y María Joaquina, quienes el próximo 15 de agosto cumplen 15 años.

Con el paso de los años, la vida de ambos cambió radicalmente: él terminó enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos y recibió una condena de cadena perpetua, mientras que la modelo también fue procesada y pasó varios años en prisión.

¿Dónde vive actualmente Emma Coronel?

Después de cumplir su condena en Estados Unidos, Coronel recuperó su libertad y retomó su vida pública, principalmente a través de redes sociales, proyectos de moda y apariciones en eventos. Hoy en día vive en California.

¿Dónde puedo ver el documental de Emma Coronel?

Para conocer más acerca de su matrimonio con el capo, puedes ver el documental "Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks", está disponible en Peacock, en Estados Unidos.