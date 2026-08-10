Laura Flores se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el día de hoy a Colombia. La actriz mexicana compartió videos en sus redes sociales para contar cómo vivió el sismo y aseguró que “se sintió feo”.

El terremoto ha dejado hasta el momento al menos 111 muertos, de acuerdo con los últimos reportes, y las autoridades ya declararon una emergencia nacional.

Laura Flores vive el terremoto en el aeropuerto de Bogotá

En un video publicado en sus redes sociales, Laura Flores explicó que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá con su hija cuando comenzó el sismo.

“Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro, duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí de 7.4. Y en Bogotá casi nunca tiembla, estoy en el aeropuerto. No pasó nada, pero sí se movió todo y feo, se sintió feo. Espero que todo el mundo esté bien”, explicó la actriz.

Flores declaró además que le sorprendió la falta de protocolos que, según relató, observó en Colombia ante un sismo, debido a que no es un fenómeno frecuente en Bogotá.

“El epicentro no fue en Bogotá, fue cerca de acá y lo que me sorprende es que aquí, pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces, espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia, les dejo un beso. El susto ya pasó”, detalló.

En un segundo video, Laura Flores explicó que se dirigía del sur al norte de Bogotá para recoger a su perrita de la peluquería y aseguró que en la ciudad no había daños que ella hubiera observado.

Aylín Mujica también estaba en Colombia durante el terremoto

Aylín Mujica también se encontraba en Colombia cuando ocurrió el terremoto.

La actriz cubana compartió un video en Instagram en el que confirmó que estaba en el país durante el sismo. Su hija, Violeta, fue quien explicó cómo vivieron la experiencia.

“Muy inesperado, yo pensé que era el viento y, de repente, mi mamá dice: ‘Pero, Viole, mira cómo las lámparas... se están moviendo las lámparas’. Y mi mamá: ‘Está temblando’. La verdad, yo nunca he pasado un terremoto y, de repente, yo digo: ‘¿Será?’, y mi mamá: ‘Sí, es un terremoto’. Y me agarra la mano y me dice: ‘Hay que irnos ya’, y yo de: ‘Okay, vámonos’. Entonces estábamos buscando las escaleras. Gracias a Dios estamos en el cuarto [piso]. Fue un terremoto de 7.4. Gracias a Dios estamos a salvo”, contó Violeta.

"Estamos bien y a salvo", agregó Aylín Mujica.

😱✨ ¡Así fue como sorprendieron a la actriz Aylín Mujica y a su hija en pleno aeropuerto de Bogotá esta mañana! 🇨🇴✈️



Recordemos que la actriz y otros famosos se encuentran en Colombia grabando #ChefCelebrityVIP, donde seguramente las cámaras no dejan de seguir cada uno de sus… pic.twitter.com/mVY011fKdD — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 10, 2026

La actriz, a quien recientemente le falleció su hijo Mauro Menéndez debido a las complicaciones de una neumonía, se encuentra en Colombia debido a su participación en el rodaje de Top Chef VIP.